Zeleni škuner bo »plul« po Soči

Zeleni škuner zveze Legambiente že dolga leta pluje vzdolž italijanske obale in zbira podatke o onesnaženosti morja. Pred desetimi leti so se okoljevarstveniki analiziranja voda rek in potokov v okviru projekta Goletta dei laghi . Doslej so obiskali številne kraje po Italiji, kjer so ugotavljali, da je vse preveč jezer in potokov onesnaženih; vanje se izlivajo kanalizacije, ponekod iz vodotokov črpajo toliko vode za namakanje, da se struge skoraj v celoti izsušijo. V zadnjih časih predstavlja zelo velik problem mikroplastika. Letos so se v zvezi Legambiente odločili, da svojo pozornost posvetijo tudi Soči. Kakovost njene vode bodo preverjali tako na italijanski kot na slovenski strani državne meje, sicer so se dela lotili že v prejšnjih dneh. V sredo, 17. julija, ob 10.30 bodo v pevmskem parku podali obračun opravljenega dela, hkrati bodo prikazali, kako poteka preverjanje prisotnosti mikroplastike v vodi iz Soče.