Zemlja pleše, mladi pa razmišljajo zeleno

V Dijaškem domu se vzgojitelji predvsem v zadnjih letih skupaj z učenci in učenkami posvečajo aktualnim temam, ki so najstnikom in mladim še posebno blizu, a morda še niso prodrle v širšo javnost. Od muzikala Bumbarji, ki je nekako prebil led in se pogumno lotil tematike stisk mladih, do muzikala Nenavadna poroka, ki je mlajše, predvsem pa starejše gledalce opozarjal na nujnost svobodne izbire v ljubezni, onkraj stereotipov in družbenih kalupov. Prejšnjo sredo pa so učenci in učenke Dijaškega doma na velikem odru Kulturnega doma predstavili nov projekt v tem duhu, gledališko-glasbeno predstavo Zemlja pleše, ki obravnava nadvse aktualno temo podnebnih sprememb.

Predstava je del obsežnejšega projekta RE-ACTIVE, ki so ga v Dijaškem domu nekoliko prilagodili. Vzgojitelji so namreč v preteklosti že večkrat ugotovili, da se otroci določene teme veliko bolj navdušeno lotijo, če jo tudi neposredno doživijo in se z njo ukvarjajo dalj časa. Tako imajo priložnost, da o izbrani temi temeljiteje razmislijo in jo na različne načine podoživijo.

Zato so v okviru projekta o podnebnih spremembah organizirali oglede, delavnice in obiske, za osrednjo dejavnost pa so si že od vsega začetka zamislili muzikal s sodobnimi videovložki, zasnovanimi v obliki podkasta. Takšen format je najstnikom zelo blizu, kar se je poznalo tudi na odru. Mozaik gledaliških, plesnih in videovsebin se je med predstavo dinamično prepletal. Pri njej je sodelovalo več kot 40 učencev in učenk, od prvega razreda osnovne šole do tretjega razreda nižje srednje šole.

Scenarij predstave, ki gledalce in nastopajoče na konkreten, a hkrati hudomušen način spodbuja k razmisleku o teh vprašanjih, je napisala vzgojiteljica in režiserka Andreja Benedetič. Koreografije plesnih točk, ki so obogatile predstavo, je oblikovala vzgojiteljica Danjela Simčič, videovsebine pa je uredil vzgojitelj David Abrami.

Pred gledališko-plesno predstavo so učenci in učenke Dijaškega doma občinstvu predstavili tudi video Kapljica Zala, ki prikazuje kroženje vode v naravi ter opozarja na njen pomen za okolje in nujnost varčevanja z njo. Video je zasnovan kot pripoved, ki jo spremljajo risbe najmlajših učencev Dijaškega doma, starejši pa so prikazali, kako lahko z vodo varčujemo v vsakdanjem življenju. Tudi besedilo pripovedi o kroženju vode je napisala Andreja Benedetič. Celotna predstava, vključno z videom Kapljica Zala, je bila opremljena z italijanskimi podnapisi, kot je predvideval projekt Interreg.