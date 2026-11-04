Regulacijska dela na reki Idriji se bodo zaključila prihodnjo pomlad

Regulacijska dela na reki Idriji v kraju Molin Nuovo na območju krminske občine se bodo predvidoma zaključila spomladi, zaradi česar po sedanjem gradbišču ni mogoče celovito oceniti njihovega učinka in dokončnega vpliva na okolje. Tako so predstavniki konzorcija za melioracijo Julijske krajine povedali na nedavnem srečanju s člani društva Judrio, ki je skupaj z raznimi drugimi organizacijami med podpisniki t.i. rečne pogodbe, dokumenta za upravljanje reke Idrije.

»Na srečanju sta nam direktor in predstavnica konzorcija pojasnila, kako potekajo dela na Idriji. Nedvomno so na videz okoljsko obremenjujoča, vendar je treba upoštevati, da gre trenutno še za gradbišče. Za končno oceno bo verjetno res treba počakati, da se bodo zaključila,« poudarja predsednica društva Judrio Elena Gasparin in opozarja na pripravljenost konzorcija, da ohranja dialog z vsemi, ki jim je pri srcu reka Idrija.

Poplavilo je tudi Jasih

Regulacijska dela potekajo v kraju Molin Nuovo, ki se nahaja dolvodno od Jasiha na meji med občinama Krmin in San Giovanni al Natisone. Vključena so v vrsto posegov, katerih načrtovanje se je začelo pred nekaj leti, nakar so vse skupaj pospešile poplave, ki so 16. in 17. novembra lani največ škode povzročile v Versi, ki jo je reka Idrija popolnoma zalila, sicer so se pod vodo znašli tudi nekateri predeli Jasiha.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je finančna sredstva zagotovila pred dvema letoma, regulacijska dela so vredna 826.000 evrov. Upravni postopek vodi konzorcij za melioracijo Julijske krajine, dela izvaja podjetje Nord Asfalti iz Povoletta. Odsek reke Idrije pri kraju Molin Nuovo, dolg približno en kilometer, je bil svojčas izbran, ker se je pred tamkajšnjim mostom nabrala večja količina gramoza in naplavin; med zadnjimi poplavami je Idrija prestopila bregove nekaj sto metrov gorvodno, poleg tega je reka pred most v kraju Molin Nuovo naplavila tudi več debel oz. dreves, ki so nato ovirala pretok vode.

Za varno odstranjevanje naplavin iz struge so delavci morali preusmeriti vodo pod levi breg, tako da Idrija v teh dneh teče sredi dveh visokih kupov naplavin in je nadvse podobna kanalu, kar je vznemirilo okoljevarstvenike iz vrst združenja Legambiente. Po njihovi oceni so bile med regulacijskimi deli morfološke značilnosti reke za vedno spremenjene, na srečanju z društvom Judrio je bilo po drugi strani poudarjeno, da zaradi velike količine naplavin ni bilo mogoče ukrepati drugače.

Dvojna zahteva pojasnil

Ker se v združenju Legambiente ne zadovoljujejo z zagotovili konzorcija za melioracijo Julijske krajine, so okoljevarstveniki zahtevali vpogled v celotno dokumentacijo regulacijskih del.

»Ali obstaja hidravlična študija, ki dokazuje, da bodo regulacijska dela v kraju Molin Nuovo bistveno zmanjšala tveganje poplav ob visokih vodah s stoletno povratno dobo v Jasihu in kraju Visinale, ki ju je prizadela lanska poplava? Zakaj za omenjena regulacijska dela ni bil izveden postopek predhodne presoje vplivov na okolje?« se sprašujejo okoljevarstveniki.

Pojasnila glede izvajanja regulacijskih del so zahtevali tudi krminski občinski svetniki iz vrst opozicije, tako da bodo predstavniki konzorcija za melioracijo Julijske krajine odgovarjali na njihova vprašanja na zasedanju občinske svetniške komisije za okolje, ki bo v ponedeljek, 9. novembra.