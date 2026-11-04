Poklon padlim vojakom tudi z novimi ploščami

Na avstro-ogrskem vojaškem pokopališču v Bračanu so se včeraj dopoldne ponovno poklonili spominu na vojake, ki so med prvo svetovno vojno umrli daleč od svojih domov. Ob tej priložnosti so slovesno odkrili tudi obnovljene plošče s popravljenimi imeni vojakov in zemljevidom nekdanjih grobov.

Slovesnost, ki jo je pripravilo društvo Società Cormonese Austria pod vodstvom Giovannija Battiste Panzere, je potekala ob navzočnosti predstavnikov Občine Krmin, vojaških združenj in Avstrijskega črnega križa. Zbrani so najprej položili venec s trakovi v barvah zastav petih narodnosti pred osrednji spomenik, na katerem je v nemščini zapisano: »Prijatelj in sovražnik sta v smrti združena.« Bračansko vojaško pokopališče je namreč posebno zaradi različnih narodnosti tam pokopanih vojakov, ki jih je skupno 540. Poleg avstro-ogrskih vojakov so na njem zadnje počivališče našli tudi ruski, italijanski, srbski in romunski vojni ujetniki. Po premiku fronte na reko Piavo so jih uporabljali za različna dela v zaledju, številni so umrli v ujetništvu.

Med slovesnostjo so posebno pozornost namenili obnovljenim ploščam na zunanjem obzidju pokopališča, na katerih so po novem navedena popravljena imena pokojnih. Ob seznamih so namestili tudi zemljevid, ki prikazuje razporeditev grobov leta 1920. Ena izmed plošč je posvečena tudi 160 italijanskim vojakom, ki so umrli v bračanskem ujetniškem taborišču. Sprva so jih pokopali na italijanskem vojaškem pokopališču v Krminu, pozneje pa njihove posmrtne ostanke prenesli v kostnici na Oslavju in v Redipulji. Pokojnih se spominjajo tudi napisi na betonskih križih znotraj pokopališča in skupna grobnica levo od osrednjega spomenika.

O zgodovini pokopališča je spregovoril Panzera. Posebej se je zahvalil inženirju Milošu Kribusu iz Olomouca na Moravskem, ki je med iskanjem podatkov o svojem padlem stricu pregledal številne arhivske vire ter zbral in preveril imena avstro-ogrskih vojakov, pokopanih v Bračanu. Njegovo delo je pomembno prispevalo k obnovi seznamov. Kribus se slovesnosti ni mogel udeležiti, zbranim pa je poslal ganljivo zahvalno pismo.Navzoče je nagovoril tudi krminski župan Roberto Felcaro, slovesnost se je sklenila z blagoslovom.