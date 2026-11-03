Ob vrhunskih rebulah priznanje za mlade

Sedem vinarjev z Oslavja je leta 2010 združilo moči za skupno promocijo najbolj prepoznavnega briškega vina, zlate rebule. Posestva Il Carpino, La Castellada, Fiegl, Gravner, Primosic, Dario Princic in Radikon so ustanovila Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja (APRO). Pred osmimi leti so začeli prirejati odmevnejši jesenski dogodek RibolliAMO, ki vključuje tudi strokovni degustacijski večer, namenjen sodelujočim vinarjem.

Med najzaslužnejšimi za promocijo in uveljavitev te odlične in prepoznavne vinske sorte je tudi Lokanda Devetak, kulinarični hram na Vrhu, kjer si že vrsto let prizadevajo za promocijo domačih dobrot in lokalne kulinarične dediščine. V preteklih letih so tam večkrat priredili večere in večerje, posvečene oslavski zlati, macerirani rebuli. V petek pa je združenje APRO degustacijsko večerjo prvič odprlo širši javnosti. Dogodek je seveda potekal na Vrhu, v nabito polni Lokandi Devetak.

Ena jed, dve rebuli

Vodja Devetakove kuhinje Gabriella Cottali Devetak je pripravila poseben jedilnik, ki ga je dopolnjevalo osem zlatih rebul z Oslavja. Sedmim ustanovnim članom združenja se je namreč letos pridružilo še posestvo Klanjscek.

Za uvod so gostje ob okusni pašteti iz zajčjih jeter in polpetih iz kožaric lahko pokusili eno najžlahtnejših penin naših krajev, Glero 18/10 letnika 2018 s kmetije Sandija Škerka. Ekstra suha penina iz maceriranega grozdja sorte glera je po dolgem zorenju in postopnem dolivanju dosegla izjemno kakovost ter se lahko kosa tudi z najprestižnejšimi peninami iz sosednjih dežel.

V Devetakovi kuhinji so jedilnik zasnovali tako, da sta vsako jed spremljali dve rebuli. Vini posestev Klanjscek in Fiegl, obe letnika 2020, sta dopolnjevali svinjsko kračo na mariniranem rdečem zelju. Rebuli posestev La Castellada in Il Carpino, prav tako letnika 2020, sta spremljali kremno joto z ajdovimi žganci, hrustljavimi svinjskimi lički in balzamičnim kisom.

Ob rezancih iz moke, pridobljene iz tropin oslavske rebule, z jurčki so postregli rebuli Daria Princica, letnika 2021, in posestva Primosic, letnika 2018. Glavno jed, goveja lička goveda priznane reje La Granda z redukcijo rebule na pireju iz ekološko pridelanega sladkega krompirja, pa sta spremljali paradni vini večera, Gravner 2018 in Radikon 2011.

Rdeča nit večerje so bile, kot vselej v Lokandi Devetak, pristne sestavine malih lokalnih pridelovalcev. Za sklep so postregli še kuhane štruklje s sladoledom z okusom rebule, h katerim se je odlično podalo žganje iz rebule Gravner Capovilla.

Večer je bil tudi priložnost za predstavitev novega priznanja »Angelica Stasi – dediščina, ki se prenaša naprej«, namenjenega mladim, ki s svojim delovanjem prispevajo h kulturnemu razvoju in vrednotenju čezmejnega prostora.