Napoleonska cesta na kontovelskem koncu zaprta

Na Napoleonsko cesto se je v minulih dneh na kontovelskem koncu zvalilo kamenje. Šlo je za nekaj večjih kamnitih blokov. Lokalne policiste so o dogodku v nedeljo zjutraj obvestili mimoidoči. Do manjšega skalnega podora naj bi prišlo v noči na nedeljo.

Lokalni policisti so na mesto poklicali pristojne službe podjetja AcegasApsAmga, ki so območje zavarovale. Napoleonsko cesto so na kontovelskem koncu delno zaprli, sprehajalci in kolesarji jo lahko prehodijo oz. prekolesarijo do omenjenega območja, h kateremu pa je približevanje prepovedano.

Danes bodo tehniki preverili stanje in odločali o morebitnih nadaljnjih ukrepih.