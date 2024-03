Ženske kot velike prozaistke sodobnosti

»Kdo je bil veliki pisatelj moderne? Ivan Cankar. Kaj pa Zofka Kveder? Ni bila tudi ona veliki pisatelj moderne? Cankarja se vedno obravnava v literarnih krogih, tudi na univerzi, in se poudarja njegovo inovativnost, saj je opisoval ženske, ženske kot nerazsodne matere, kot bolnice idr. Kaj pa Kvedrova? Ni njena perspektiva ženske veliko bolj inovativna od samega Cankarja?« je publiko izzvala Ema Terpin, študentka slovenistike in slavnostna govornica na prireditvi Od Prešerna do mimoze, ki je potekala v soboto v kulturnem domu na Bukovju. Dogodek, ki hkrati obeležuje slovenski kulturni praznik in mednarodni dan žensk, že od leta 2014 prirejata kulturno društvo Briški grič in Skupina75.

Program letošnje izvedbe je bil zelo raznolik. Večer, ki sta ga povezovala Sebastian Korsic in Jasna Tomsic, je uvedla mlada harfistka Asja Zavadlav, učenka Glasbene matice. Poslušalci so lahko nato prisluhnili izboru pesmi, ki sta jih v slovenščini, italijanščini in angleščini recitirala mlada Sebastian Korsic in Alen Brisco.

Ženske in literatura

Sledil je osrednji govor, v katerem je domačinka Ema Terpin podala svoje razmišljanje o ženskah in literaturi. Dotaknila se je lika Zofke Kveder, ki je »že v 19. stoletju rušila stereotip ženske v literaturi kot usodne zapeljivke ali krhke ženske«. To sta bili namreč podobi ženske, ki sta takrat prevladovali. »Ženska je bila samo muza v poeziji Jenka, pri Jurčiču, Župančiču in še mnogih drugih pisateljih. Ženski liki Zofke Kveder so pa emancipirane ženske: nastopajo kot glavni liki in edine nosijo življenje v svojih rokah,« je dejala slovenistka. »Ženska je v literaturi, je prisotna,« je še dejala in omenila še Lily Novy in Luizo Pesjak. »Vse avtorice, tudi v sodobnosti, so zelo raznolike in opisujejo različne teme, kar kaže na to, da je tudi ženska perspektiva zelo raznolika. Saj smo si tudi mi med sabo zelo različne,« je ocenila govornica in pojasnila, da ženske tudi obravnavajo zelo različne tematike in segajo na področja zamolčanih tem.

Večer je še dodatno obogatil koncert vokalne skupine Vinika pod vodstvom dirigentke Franke Žgavec. Odprli so nato še razstavo z naslovom Ženski pogledi, ki so si jo lahko prisotni ogledali v sosednji sobi.