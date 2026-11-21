Ekstravaganten, vendar ne kričeč. Nosljiv, a z jasno umetniško ambicijo. Tako bi lahko opisali slog 22-letnega modnega oblikovalca Alexa Devetaka z Vrha, ki je v začetku oktobra na ljubljanskem tednu mode (Ljubljana Fashion Week) predstavil svojo prvo kolekcijo. V svojih modnih kreacijah je raziskoval lepoto in umetniški koncept nedokončanega.

Začetki ljubezni do šivanja pri sogovorniku segajo v otroštvo, ko je opazoval babico pri šivanju. »Ker sem se že od mladih let ukvarjal s plesom, so me ves čas obdajali zanimivi, dodelani plesni kostumi in oblačila,« pravi Alex Devetak. Ustvarjalnost je bila del njegovega značaja že od nekdaj. Vedno so ga zanimala likovna in ročna dela, zato je bila izbira drugostopenjske srednješolske poti, ki ga je pripeljala do modnega oblikovanja, precej naravna. Po slovenski prvostopenjski srednji šoli je obiskoval umetniški licej Maxa Fabianija v Gorici, kjer se je odločil za smer modnega oblikovanja. Danes študira na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer nadaljuje izobraževanje na področju oblikovanja oblačil. Ljubljana je bila zavestna izbira.

Od risbe do modne piste

Njegova prva kolekcija je nastala v okviru skupne predstavitve študentov fakultete. Izhodišče modne revije je bila nepopolnost, ki jo je vsak od sodelujočih interpretiral po svoje. Alex jo je povezal z umetniškim konceptom non finito oz. nedokončanega.

Navdih je poiskal v kiparstvu in slikarstvu, zlasti v nedokončanih delih Leonarda da Vincija, med katerimi izstopa Poklon treh kraljev. Zanimalo ga je predvsem stanje med prvo idejo in njeno dokončno obliko. »Odločil sem se, da bom nepopolnost predstavil kot nedokončanost,« pojasni sogovornik. Pomemben element kolekcije je tehnika zero waste, pri kateri je krojenje zasnovano tako, da se čim bolj izkoristi celotna površina materiala. Rezultat je kolekcija enajstih oblek in dveh torbic, šest moških silhuet in šest ženskih, v kateri se meja med umetniškim delom in oblačilom zabriše. Gledalec pa je povabljen, da oblačilo dopolni s svojo domišljijo.

Pot od začetne ideje do modne piste je bila dolga. Najprej je raziskoval zgodovino mode in likovne reference, nato ustvaril prve skice, razvijal tekstilne vzorce, preizkušal potiske, vezenine in ročne obdelave. Ko so bili materiali in konstrukcije dodelani, je začel izdelovati posamezne kose. Večino je sešil sam.

»Zelo pomembno mi je, da je oblačilo krojaško lepo izdelano. Kakovost šivanja, robovi in krojenje so zame polovica dela,« poudarja modni oblikovalec. Njegov navdih pogosto izvira tudi iz narave in vsakdanjih dogodkov, pravi Alex Devetak. Vse, kar vidi in doživi, se nezavedno nalaga v njegovem spominu ter pozneje najde pot na papir. Pri ustvarjanju sledi zanimivemu procesu: začne vedno zelo ekstravagantno, nato pa mora ideje postopoma čistiti in poenostavljati. Prav v tem vidi del svojega oblikovalskega procesa.

Ples, moda ali gledališče?

Poleg mode ostaja pomemben del njegovega življenja ples, s katerim je povezan tudi prek izdelovanja kostumov. Pri plesnih oblačilih pogosto uporablja elastične materiale, bleščice in izrazite detajle, medtem ko pri kolekcijskih kosih posega predvsem po bombažu in volni. V zadnjem času ga vse bolj zanima tudi pletenje.

Ustvarjalno pot je razširil tudi na gledališče. Pri predstavi Pipin v izvedbi gledališke O’Klape se je prvič lotil celostne kostumografije za večjo skupino nastopajočih. Delo je zahtevalo obsežno raziskovanje, tudi na zgodovinskem področju.

Na vprašanje, ali se bo v prihodnosti bolj posvetil plesu ali modi, odgovora še nima. Priznava, da ga življenje vedno pogosteje postavlja pred to odločitev. Prav predstavitev na ljubljanskem tednu mode mu je dala dodatno motivacijo, da nadaljuje študij in razvija lastno oblikovalsko pot. »Skušal bom obe poti peljati naprej, dokler bo mogoče,« sklene.