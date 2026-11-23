Vprašanje cenovne vzdržnosti šolskih knjig – učbenikov in delovnih zvezkov – v zadnjih dneh bega italijansko politiko. Postalo je celo jabolko spora med dvema koalicijskima strankama. Stranka Bratov Italije, na čelu katere je premierka Giorgia Meloni, si prizadeva za uzakonitev 50-odstotnega znižanja cen digitalnih učbenikov (t. i. e-učbeniki ali i-učbeniki), medtem ko v stranki Naprej, Italija, v kateri potomci njenega ustanovitelja Silvia Berlusconija ohranjajo pomenljivo težo, saj stranko financirajo, nasprotujejo temu ukrepu. Če govorimo o šolskih knjigah, ima v Italiji tretjino tržnega deleža na tem področju založba Mondadori: to nadzoruje Fininvest, holding, ki je lastnik kapitalskih naložb družine Berlusconi.

Ne glede na to, kakšen bo razplet na politični ravni, gre za temo, ki razpira mnoga vprašanja – med temi tudi tisto o umestnosti spodbujanja dodatnega strmenja v ekrane, pa čeprav v izobraževalni namen – in se neposredno tiče vse prej kot zanemarljivega dela populacije. Mislimo seveda na šolarje, dijake, pa tudi starše in ne nazadnje na učitelje ter profesorje. Zanimalo nas je izvedeti, kakšno je stanje na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, zato smo za osebne izkušnje in mnenje vprašali profesorico italijanščine na tržaškem Liceju Franceta Prešerna Darjo Betocchi, dijaka Filippa Sartorija, ki obiskuje peti letnik znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici in Mašo Braini, katere otroci obiskujejo srednjo šolo prve in druge stopnje na Goriškem.

Stroški za šolske knjige začnejo družinski proračun bremeniti v srednji šoli prve stopnje, iz prve roke pove Maša Braini. »Na srednji šoli prve stopnje se del učbenikov še dobi v brezplačno uporabo in te je mogoče, če so še v dobrem stanju, po koncu leta vrniti, drugače pa jih je treba odkupiti. Nekaj knjig pa je treba dokupiti. Za prvi razred nižje, ki ga obiskuje najmlajša hčerka, je v našem primeru zneslo za 130 evrov,« je dejala.

»Največji udarec pa pride v tretji višji,« še pove Maša Braini. To potrjuje tudi profesorica Darja Betocchi. V FJK namreč možnost brezplačne uporabe knjig obstaja do »bienija«, se pravi do drugega razreda srednje šole druge stopnje. Tudi dijak Filippo Sartori, ki je bil izvoljen za koordinatorja vseh dijakov iz FJK v dijaškem svetu, pritrdi, da je trg rabljenih knjig še živ – »sam sem si na tak način zagotovil tri četrt šolskih knjig,« pravi skorajšnji maturant –, kar predstavlja pomenljivo finančno olajšanje. Zdi se mu sicer, da obstaja precejšnja pozornost profesorjev do tega, da bi strošek za nakup knjig ostal nekje obvladljiv – temu pritrjuje tudi profesorica Darja Betocchi –, denimo tako, da več let na seznamih ohranjajo iste knjige oz. njihove izdaje, zaradi česar je lahko izkoristil nekatere knjige, ki sta jih pred njim že uporabljali njegovi starejši sestri.

Sogovorniki so nanizali tudi več pomislekov o digitalni obliki šolskih knjig.