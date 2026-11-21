Goriški občinski odbor je potrdil smernice za pripravo projekta obnove pokrite tržnice v Boccaccievi ulici. Gre za prvi korak k obnovi spomeniško zaščitene stavbe, katere postopno praznjenje in zanemarjenost sta v zadnjih letih sprožala polemike in proteste. Projekt je ocenjen na 1,18 milijona evrov, od tega je za prvi sklop del predvidenih okoli 685.000 evrov. Za širšo oživitev tržnice bo morala občina poiskati dodatne vire financiranja.

V prvem sklopu nameravajo obnoviti okna in vrata, sanirati streho, zamenjati hidroizolacijo ter posodobiti električne in hladilne naprave ter vodovodne in sanitarne napeljave. Prostore bodo prilagodili varnostnim in protipožarnim predpisom. Kot je poudarila odbornica za javna infrastrukturna dela Sarah Filisetti, bodo morali pri projektiranju upoštevati arhitekturne značilnosti stavbe in pridobiti potrebna dovoljenja.

Za projektiranje je predvidenih 175 dni, dela pa naj bi stekla leta 2027. Med obnovo se bo moralo začasno preseliti dvanajst prodajalcev. »Našli smo rešitev v bližini tržnice, za katero menimo, da je ustrezna. Pred koncem novembra bomo predlog orisali prodajalkam in prodajalcem,« je za Primorski dnevnik povedal odbornik za gospodarske dejavnosti Luca Cagliari. Občina bo lahko nova dovoljenja za prodajo izdajala šele po koncu del.

Tržnica bo po besedah Cagliarija še naprej namenjena predvsem prodaji. S promocijo domačih pridelkov in drugih lokalnih izdelkov bi vanjo pritegnili več domačinov in obiskovalcev. Župan Rodolfo Ziberna jo želi vključiti v turistično ponudbo Gorice. Prostor bi lahko dobili tudi domači obrtniki, s kulturnimi pobudami pa bi tržnica, ki zdaj obratuje le dopoldne, lahko zaživela ves dan.

Pooblaščeni občinski svetnik Alessio Zorzenon meni, da mora obnovo spremljati konkreten načrt za prihodnost tržnice. K sodelovanju bi pritegnil trgovinsko zbornico, stanovska združenja in društva. Z dogodki v popoldanskih in večernih urah bi po njegovem lahko spodbudili obisk tržnice in bližnjih trgovin.