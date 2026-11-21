V goriški stolnici se je danes več sto ljudi vseh generacij poslovilo od duhovnika Marijana Markežiča, ki je nepričakovano umrl 12. novembra v 76. letu starosti. Krsto so v stolnico pripeljali iz cerkve sv. Ivana, kjer je od petka potekalo molitveno bdenje. Pogrebno mašo je v slovenščini in italijanščini vodil goriški nadškof Janez Pavel Dianin. Somaševali so njegov predhodnik Carlo Redaelli ter duhovniki goriške nadškofije in koprske škofije.

Markežič je bil eden od stebrov slovenske skupnosti na Goriškem. Bil je župnik, veroučitelj, urednik otroške revije Pastirček in duhovni asistent skavtov, ki so ga v stolnici pričakali v špalirju in počastili s skavtskim pozdravom. Skrbel je za obnovo cerkva in župnišč ter sodeloval pri prenovi slovenskih kulturnih ustanov, med njimi Kulturnega centra Lojze Bratuž. V Števerjanu, kjer je dolgo župnikoval, so za danes razglasili dan žalovanja.

Nadškof Dianin je v homiliji srečanje z Markežičem primerjal s sunkom vetra, v katerem je prepoznal delovanje Svetega Duha. Poudaril je, da je Markežič znal kot malokdo navezovati stike in povezovati ljudi. Kot je še dejal, je njegova smrt velika izguba za slovensko versko skupnost na Goriškem, ki se že spopada s pomanjkanjem duhovniških poklicev.

Po maši so ga pospremili na pokopališče v Pevmi, kjer so ga položili v grob, v katerem počivata slovenska župnika Štefan Pahor in Anton Rutar. Ob grobu je molitev vodil Karel Bolčina, pevci so zapeli Lipa zelenela je, zbrani pa so se poslovili s skavtsko Pesmijo slovesa.