Zgornji del Baške grape spet povezan z dolino in občinskim središčem

Podbrdo, Petrovo Brdo in okoliške vasi so znova dobili cestno povezavo z drugimi deli občine, so na spletni strani sporočili v Občini Tolmin. Kot so zapisali, je 30-metrski odsek državne ceste med Hudajužno in Podbrdom, ki ga je Bača s svojim rekordnim pretokom odnesla v petek, ekipi koncesionarja in podizvajalcev preko noči uspelo sanirati.

Promet poteka izmenično enosmerno. Začasna rešitev je po besedah tolminskega župana Alena Červa v prvi vrsti namenjena intervencijskim vozilom, preko dneva pa je cilj utrditi cestišče do te mere, da bo prevozno tudi za osebna vozila.

Župan je v izjavi, ki jo navajajo v sporočilu za javnost, še dejal, da so bili ob obisku premierja Roberta Goloba in državnega sekretarja za obnovo po poplavah Boštjana Šefica soglasni, da je sanacija ceste med Podbrdom in Hudajužno prva prioriteta. Ambiciozen načrt, da se cesta odpre do danes, jim je uspelo uresničiti, za kar se je zahvalil infrastrukturnemu ministrstvu, koncesionarju in podizvajalcu.

Koncesionarju in delavcem, ki so v težkih razmerah delali celo noč, so se danes zahvalili tudi na ministrstvu za infrastrukturo. Ljudi medtem pozivajo, da spoštujejo opozorila in znake na voziščih in neprevoznih cest ne uporabljajo, saj s tem spravljajo v nevarnost sebe in sopotnike.