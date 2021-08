Ziberna bo odlikoval Marcella Jacobsa in Paola Camossija

Zgodovinska zmaga Marcella Jacobsa na olimpijskih igrah v Tokiu ima tudi goriški priokus. Italijanski sprinter, ki je v teku na 100 metrov premagal vso konkurenco, je namreč nekaj časa živel in treniral v Gorici, kjer ga je spremljal domačin – trener in nekdanji vrhunski atlet Paolo Camossi. Zato se je župan Rodolfo Ziberna odločil, da obema pokloni občinsko priznanje, srednjeveški pečat mesta Gorica, ter jima s tem izkaže ponos in veselje Goričanov ob tako pomembnem športnem dosežku.

»Naše mesto ima močno športno tradicijo in je bila zibelka številnih šampionov. Med temi so Goričani, kot na primer Camossi, druge pa je mesto posvojilo. Mednje spada Jacobs, ki je pred nekaj leti stanoval v Gorici. Treniral je na stadionu Fabretto, kjer se je izurilo na desetine športnikov različnih panog, od atletike do smučanja,« pravi Rodolfo Ziberna.