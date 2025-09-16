Živahni sprevod trgačev tokrat krenil v Ščedno

Vožnja kmečkih vozil po Števerjanu ni nič nenavadnega, okrašen traktor s prikolico, ki je v nedeljo peljal po vaških ulicah, pa je imel poseben pomen. Šlo je namreč za Vaško trgatev, dogodek, pri katerem domači vinogradniki in kmetovalci združijo moči in sodelujejo pri proizvodnji občinskega reprezentančnega vina. V belih majicah ali srajcah in z različnimi pletenimi klobuki na glavi so v sprevodu, ki je spremljal traktor, sodelovali tudi drugi vaščani - v prvi vrsti otroci z rdečimi nageljni.

Tokaj, rebula ali malvazija

V teh tednih, ko med števerjanskimi griči poteka intenzivna trgatev, so vaški vinogradniki pustili na trtah nekaj grozdja in ga darovali za skupno, občinsko vino. Navodila so bila, naj bo grozdje avtohtonih vrst tokaja, rebule ali malvazije. Sodelovale so tudi domačije, ki so prispevale nekaj svojega pridelka. Projekt že sedmo leto zapored organizira Občina Števerjan.

600 steklenic

Navzoči so bili tudi predstavniki občinske uprave. Vsi skupaj so se podali na sprehod proti kmetiji Davida Graunarja v Ščednem, ki je letos prevzel nalogo nadaljnje vinifikacije. Po projektu, pri katerem je skupno sodelovalo okrog petdeset radodarnih občanov, bo namreč nastalo približno šeststo steklenic občinskega, promocijskega vina.