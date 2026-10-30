Živijo le nekaj kilometrov od meje, vendar je niso nikoli prečkali

Živijo le nekaj kilometrov od državne meje med Južno in Severno Korejo, vendar je niso nikoli prečkali. Zaradi tega jih je sprehod po Trgu Evrope / Transalpina še toliko bolj navdušil ... Gorico je v četrtek obiskala skupina 32 dijakov štirih srednjih šol iz južnokorejskega okrožja Goseong. Najprej so se mudili na goriški občini, kjer sta jih sprejeli podžupanja Chiara Gatta in občinska odbornica Sarah Filisetti, nato so obiskali licej Dante Alighieri in slovensko višješolsko središče, kjer so se družili z dijaki klasičnega liceja Primoža Trubarja.

Želijo si trajnih stikov

Mladi iz okrožja Goseong, ki leži na vzhodnem delu Korejskega polotoka ob meji s Severno Korejo, so v Gorico pripotovali v spremstvu petih odraslih. Med njimi je bil Jo Yong-soo, posebni svetovalec za zunanje sodelovanje okrožja Goseong, ki je pred obiskom pojasnil, da želijo s srečanji mladim omogočiti neposredno spoznavanje šolskega vsakdana, jezika in kulturnih posebnosti goriških vrstnikov. Posebno vrednost pripisujejo srečanju z dijaki slovenskih šol v Italiji, saj jim to omogoča vpogled v življenje slovenske narodne skupnosti.

»Naš cilj ni zgolj podpisati sporazum ali organizirati uradnih obiskov, temveč vzpostaviti trajno partnerstvo, v okviru katerega se bodo mladi lahko učili drug od drugega,« je poudaril Jo Yong-soo. Sodelovanje želijo v prihodnje razširiti tudi na področja kulture, turizma in dejavnosti, povezanih z mirom ter spravo.

Pobuda za povezovanje obeh območij sega v leto 2025, ko je italijanska veleposlanica v Južni Koreji Emilia Gatto opozorila na zgodovinske vzporednice med Goseongom in Gorico. Obe območji sta namreč zaznamovali razdeljenost in bližina državne meje. Medtem ko Korejski polotok še danes deli strogo nadzorovana meja med Severno in Južno Korejo, sta Gorica in Nova Gorica v zadnjih desetletjih razvili čezmejno sodelovanje, ki je doseglo enega svojih vrhuncev z Evropsko prestolnico kulture GO! 2025.

Predlog italijanske veleposlanice so v Goseongu sprejeli z zanimanjem. Okrožni svet je 16. oktobra lani odobril predlog za sklenitev sporazuma o prijateljstvu in sodelovanju z Občino Gorica. S tem so postavili institucionalne temelje za nadaljnje povezovanje na področjih izobraževanja, kulture, turizma ter spodbujanja miru in medsebojnega razumevanja. Sporazum bodo predvidoma sklenili marca prihodnjega leta, ko naj bi Gorico obiskal župan Goseonga Ham Myung-jun.

Prvi obisk izpeljali že lani

Prvi pomembnejši stik med mladimi in goriškimi ustanovami je sledil že 10. novembra lani, ko je Gorico obiskalo 33 srednješolcev iz Goseonga. V mestni hiši jih je sprejel goriški župan Rodolfo Ziberna, dijaki pa so se seznanili z zgodovino Gorice in Nove Gorice ter spoznali, kako je območje, ki ga je nekoč ločevala državna meja, postopoma postalo simbol sprave in sodelovanja. Po besedah Jo Yong-sooja je bila to zanje posebno dragocena izkušnja, saj prihajajo iz okolja, kjer je delitev Korejskega polotoka še vedno del vsakdanjega življenja.

Sodelovanje je odmevalo tudi v Južni Koreji. Julija letos je novinar časopisa Gangwon Domin Ilbo, enega pomembnejših dnevnikov v južnokorejski pokrajini Gangwon, opravil intervju z goriškim županom. Korejskim bralcem je tako približal zgodovino goriškega prostora in nastajajoče prijateljske vezi med obema območjema.

Obisk je bil nova priložnost za poglabljanje teh vezi, tokrat predvsem med mladimi. V Goseongu namreč verjamejo, da lahko prav neposredna srečanja dijakov, spoznavanje različnih šolskih sistemov in izmenjava pogledov na svet prispevajo k trajnejšemu medsebojnemu razumevanju. Čeprav mladi iz Južne Koreje večinoma ne govorijo angleščine, so se po zaslugi glasbe in plesa z dijaki klasičnega liceja Primoža Trubarja lepo ujeli. Gostom je dobrodošlico izrekla prof. Tjaša Ruzzier, ki je sodelovala z južnokorejskimi sogovorniki pri organizaciji obiska slovenskega višješolskega središča;navzoč je bil tudi ravnatelj Peter Černic. Obisk Gorice je bil sicer vključen v daljši izlet, ki ga opravljajo po Italiji. Vprejšnjih dneh so si ogledali Rim in Bologno, danes bodo na vrsti Benetke.