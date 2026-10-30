V Števerjanu zaradi okvare brez vode

Prebivalce zahodnega dela Števerjana je danes zjutraj doletelo neprijetno presenečenje. Na območju Valerišča in Jazbin je namreč zaradi počene cevi prišlo do prekinitve oskrbe s pitno vodo, zaradi česar so pipe v številnih gospodinjstvih ostale suhe. Brez vode je okrog šestdeset gospodinjstev.

Iz podjetja Irisacqua so županu Marjanu Drufovki sporočili, da so njihove interventne ekipe takoj po odkritju težave odšle na teren. Pristojni si intenzivno prizadevajo za čimprejšnjo odpravo okvare na vodovodnem omrežju in ponovno vzpostavitev normalne oskrbe s pitno vodo.