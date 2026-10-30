VREME
DANES
Petek, 30 oktober 2026
Iskanje
Kronika

V Števerjanu zaradi okvare brez vode

Pristojni si intenzivno prizadevajo za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev normalne oskrbe s pitno vodo

Aleksija Ambrosi |
Števerjan |
30. okt. 2026 | 8:47
    V Števerjanu zaradi okvare brez vode
    Zaradi počene cevi je v zahodnem delu Števerjana okrog šestdeset gospodinjstev ostalo brez vode, fotografija je simbolična (ARHIV)
Dark Theme

Prebivalce zahodnega dela Števerjana je danes zjutraj doletelo neprijetno presenečenje. Na območju Valerišča in Jazbin je namreč zaradi počene cevi prišlo do prekinitve oskrbe s pitno vodo, zaradi česar so pipe v številnih gospodinjstvih ostale suhe. Brez vode je okrog šestdeset gospodinjstev.

Iz podjetja Irisacqua so županu Marjanu Drufovki sporočili, da so njihove interventne ekipe takoj po odkritju težave odšle na teren. Pristojni si intenzivno prizadevajo za čimprejšnjo odpravo okvare na vodovodnem omrežju in ponovno vzpostavitev normalne oskrbe s pitno vodo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: