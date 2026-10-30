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Protesti

Udeleženci sprevoda so se zbrali pred četrtim vhodom v pristanišče

Na tržaških ulicah pričakujejo nekaj tisoč protestnikov, prisotni so tudi dijaki slovenskih šol

Spletno uredništvo |
Trst |
30. okt. 2026 | 10:17
    Udeleženci sprevoda so se zbrali pred četrtim vhodom v pristanišče
    Sprevoda so se udeležili tudi dijaki slovenskih šol (FOTODAMJ@N)
    Udeleženci sprevoda so se zbrali pred četrtim vhodom v pristanišče
    Udeleženci shoda pred četrtim vhodom v pristanišče (FOTODAMJ@N)
    Udeleženci sprevoda so se zbrali pred četrtim vhodom v pristanišče
    Sprevoda so se udeležili tudi dijaki slovenskih šol (FOTODAMJ@N)
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Udeleženci sprevoda proti draginji in vlaganju v orožje so se danes zjutraj ob 9. uri začeli zbirati pred četrtim vhodom v pristanišče. Videti je bilo večjo množico ljudi, med prisotnimi so bili tudi dijaki slovenskih višjih srednjih šol v Italiji.

Splošno stavko je razglasil bazni sindikat USB, sprevod, ki so ga podprle številne stranke in organizacije bo krenil do predora pod Svetim Vidom, nato bo skozi predor pod Svetim Justom prispel na Goldonijev trg in pot nadaljeval po Korzu Italija ter ulicah San Spiridione, Filzi, Milano, Carducci in Ghega do Trga Libertà pred tržaško železniško postajo.

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