Udeleženci sprevoda so se zbrali pred četrtim vhodom v pristanišče

Udeleženci sprevoda proti draginji in vlaganju v orožje so se danes zjutraj ob 9. uri začeli zbirati pred četrtim vhodom v pristanišče. Videti je bilo večjo množico ljudi, med prisotnimi so bili tudi dijaki slovenskih višjih srednjih šol v Italiji.

Splošno stavko je razglasil bazni sindikat USB, sprevod, ki so ga podprle številne stranke in organizacije bo krenil do predora pod Svetim Vidom, nato bo skozi predor pod Svetim Justom prispel na Goldonijev trg in pot nadaljeval po Korzu Italija ter ulicah San Spiridione, Filzi, Milano, Carducci in Ghega do Trga Libertà pred tržaško železniško postajo.