»Iščemo načine, da bi mlade opozarjali na pomen varnosti«

»Skrb za varnost je pomembna, kar še toliko bolj velja za gradbeništvo. Prav zaradi tega smo pred petimi leti zastavili projekt We Love Safety, za uresničevanje katerega smo nato prejeli finančna sredstva Dežele Furlanije - Julijske krajine. Odločili smo se za pristop, pri katerem bi aktivno sodelovali mladi, ki so danes dijaki, jutri pa bodo delavci.« Tako je poudaril podpredsednik goriškega gradbeniškega sklada Admir Muslijua med četrtkovo svečanostjo na ploščadi ob telovadnici kompleksa Stella Matutina v Gorici, kjer so predali namenu novo mizo za namizni tenis, ki so jo okrasili mladi v okviru projekta We Love Safety.

Mizo je podaril goriški gradbeniški sklad, okrasili so so dijaki tržaške gradbene šole Edilmaster in umetnostnega liceja Max Fabiani iz Gorice. Slovesnosti so se udeležili tudi občinski odbornik Giulio Daidone, predsednik športnega društva Dinamo Gorizia Tiziano Palumbo ter sodelujoči dijaki, dijakinje in profesorji.

»Z mizo za namizni tenis pri telovadnici Stella Matutina nagovarjamo mlade o pomenu varnosti pri delu že v šolskem obdobju, saj je pomembno, da se čim prej soočijo z vprašanji, povezanimi s pomenom spoštovanja varnostnih predpisov,« je poudaril Daidone.

»Za nas dijake je to odlična priložnost, da znanje, ki ga pridobivamo pri pouku, uporabimo v praksi in se ob tem zabavamo,« je povedala Emma Davia, dijakinja drugega letnika umetniške smeri na tržaški šoli Edilmaster in nadaljevala: »Pri projektu so nam pomagali dijaki liceja Max Fabiani. To je bila čudovita izkušnja, saj smo lahko videli, kako je projekt, za katerega smo mislili, da ga ne bo mogoče uresničiti, postal resničnost. Naša miza izhaja iz idej varnosti in druženja.«

Erika Gravante, Nicolò Pacor in Ester Josephine Weeks, dijaki petega letnika grafične smeri liceja Max Fabiani, so povedali, da so veseli priložnosti, da so lahko spoznali slikarske tehnike, ki bi jih drugače na svoji šoli obravnavali. Mrežo za mizo je izdelala Paola Villamarino, profesorica na zavodu Mattiussi Pertini iz Pordenona.

Projekt poteka že peto leto

Projekt We Love Safety letos poteka že petič. Financira ga dežela Furlanija - Julijska krajina, zamislile in sofinancirale pa so ga štirje gradbeniški skladi v deželi FJK. Izvajajo ga v sodelovanju s štirimi gradbenimi šolami na tem območju, pod pokroviteljstvom občin Trst, Videm, Pordenon in Gorica. Tudi letos so v projekt vključili učence in dijake ter učitelje in profesorje osnovnih in drugostopenjskih, za katere so pripravili natečaj, namenjen spodbujanju varnosti. Učenci, dijaki in pedagoški delavci iz deželnih šol so prijavili kar 1.021 projektov, v okviru katerih so ustvarjali grafične izdelke za promocijo osnovnih načel varnosti. V projektu je sodelovalo 25 izobraževalnih ustanov, 1.417 učencev in dijakov ter 74 razredov. V primerjavi s prejšnjo izvedbo se je projektu pridružilo pet novih šol. Skupna vrednost nagrad je dosegla skoraj 21.000 evrov. Prvih enajst uvrščenih v vsaki kategoriji je prejelo razne tehnološke naprave. Del nagrad so prejele neposredno tudi šole, in sicer v obliki bonov v vrednosti po 1.000 evrov.