»Levica je v dobri veri, a navzven se lahko izkaže prevzetno«

V tržaški knjigarni Minerva (Ulica san Nicolò 20) bodo danes ob 17.30 predstavili knjigo Aurea Muzzija La sinistra che manca. Per un nuovo orizzonte della sinistra (Manjkajoča levica. Za novo obzorje levice), izdani v samozaložbi. Ob avtorju, tržaškem pulmologu in nekdanjem občinskem svetniku, bo o delu, ki vnaša nov pogled na identitetno krizo evropske in še posebej lokalne levice, spregovoril tudi novinar in predsednik deželne novinarske zbornice Furio Baldassi.

Aureo Muzzi je politično angažiran pulmolog. Pred 15 leti, za časa župana Roberta Cosolinija, je bil na listi Demokratske stranke izvoljen v tržaški občinski svet. Pred dnevi je izdal knjigo, esej La sinistra che manca.

Knjiga nosi naslov Manjkajoča levica. Zakaj manjkajoča?

Manjka, ker se izgublja. Volivec pri njej ne dobi več odgovorov na probleme, ki ga tarejo.

Odklej levica manjka?

Od leta 2016, ko je pri nas izgubila Tržič, dotedanjo rdečo utrdbo. V ZDA je zavladal Donald Trump. V italijanskih mestih so premožni glasovali za levo sredino, medtem ko so se glasovi revnejših slojev usmerili desno. K temu je treba dodati še vprašanje priseljencev.

So to vzroki manjkajoče levice, ali obstajajo tudi drugi razlogi?

Levica mora na novo zasnovati svojo politično smer, medtem ko desnica ohranja preizkušeno linijo. Levica ima tudi problem komuniciranja.

Ali ni sposobna komunicirati?

Pri tem se naslanja na podatke in misli, da bo z njimi prepričala volivca. Pozabila je, da so politični možgani emotivni. To je znanstveno dokazano. Desnica je to prej razumela, od tod njeni uspehi. Volivec glasuje na podlagi emocij, emotivne naracije, ne na podlagi podatkov.

Primer neučinkovitosti posredovanih podatkov?

Preprosto: poudarjati, da se je število priseljencev zmanjšalo, ne zmanjšuje strahu pred migranti. Prav tako ni učinkovito prepričevati volivce, naj glasujejo za levico, ker naj bi bili na levi bolj kulturni in izobraženi kot na desni. To ustvari v volivcu nelagodje, zato se odloči za drugi tabor, čeprav »manj izobražen«. Tudi poudarjanje moralnega aspekta je dvorezno.

V kakšnem smislu?

Ponavljati: mi smo najboljši, vi ne, volivca oddalji. To je mogoče zaznati v evropskem merilu.

Po tem, kar pravite, kaže, da je levica malce prevzetna ...

Po mojem je v dobri veri, a navzven se lahko izkaže prevzetno. Morda ji manjka stik z realnostjo, z bolečino in trpljenjem, ki ju je v družbi vse več.