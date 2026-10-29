Še bo priložnosti za obisk in poglobitev

»To je moj prvi uradni obisk izven Rima v novi funkciji. V prihodnosti pa bodo zagotovo še priložnosti, da vas bom obiskala.«Tako je napovedala veleposlanica Republike Slovenije v Rimu Melita Gabrič, ki se je po torkovem obisku v Trstu včeraj mudila na Goriškem. V spremstvu generalnega konzula RSv Trstu Tomaža Kunstlja se je najprej srečala z goriškim županom Rodolfom Ziberno, nato je obiskala goriško prefekturo. Sledili so obisk Kulturnega doma, Placute, Kulturnega centra Lojze Bratuž in Trgovskega doma. Šlo je za prvi stik s slovensko narodno skupnostjo na Goriškem in njenimi ustanovami, vendar je beseda že stekla tudi o pomembnih vprašanjih, s katerimi se soočajo Slovenci na Goriškem.

Pozitivna ocena obiska

Ob robu srečanja sta deželna predsednika krovnih organizacij pozitivno ocenila prvi obisk veleposlanice na Goriškem. »Našo stvarnost in nekatere problematike že dobro pozna, zanje pa je tudi že dala določene predloge,« je dejal predsednik SSO Walter Bandelj. Poudaril je, da je bil včerajšnji dan trenutek za ogled prostorov in ustanov, v prihodnosti pa bo še čas za obravnavanje vprašanj zastopstva, diplom in drugih.

»Za veleposlanico zelo koristen sta bila obiska Trsta in Gorice zelo koristna, saj je njena vloga izjemnega pomena pri povezovanju Slovenije in Italije,« je ocenila predsednica SKGZ Nives Cossutta. Z Melito Gabrič se je srečala že v Rimu, ko je veleposlanica uradno začela svoj mandat. »Imela sem občutek, da našo stvarnost že pozna in da se želi vanjo zelo temeljito poglobiti,« je sklenila Nives Cossutta.