Življenje in smrt »zvezd«

Festival AlienAzioni, ki ga letos že četrtič prireja gledališki kolektiv Terzo Teatro, je v ponedeljek v Kulturnem domu ponudil pravi glasbeni biserček za vse ljubitelje najpopularnejših zvrsti rock glasbe. Glasbeni kritik, novinar in producent Ezio Guaitamacchi je v obliki pripovednega koncerta postavil na oder zgodbe štirih legendarnih junakov svetovne glasbe iz minulih desetletij. Večer Amore, morte & rock'n'roll je povzel naslov po knjigi, v kateri je Guaitamacchi zbral zgodbe 50 svetovno znanih rokerjev. Avtor številnih knjig o glasbi in njenih protagonistih je tokrat izbral prav poseben zorni kot. Osredotočil se je na zadnje dneve in ure življenja velikanov rocka, ki so umrli tako kot so živeli – svojevrstno, nekonvencionalno, igrivo, globoko čustveno in s prefinjenim poetičnim čutom, na katerem sloni njihov glasbeni opus. Z njim sta nastopila Andrea Mirò in Brunella Boschetti.

Iz zakulisja življenj teh vsem znanih velikanov je avtor poiskal manj poznane dogodke, anekdote, človeške vezi. Zlasti je postavil v ospredje njihove prav tako nekonvencionalne vendar zaradi tega toliko bolj iskrene in globoke ljubezenske zgodbe z muzami, ki so jim bile ne le življenjske sopotnice ampak tudi navdihovalke nekaterih med njihovimi najboljšimi skladbami. Iz zajetne knjige je tako nastal izbor štirih življenjskih in velikih ljubezenskih zgodb Leonarda Cohena, Lou Reeda, Davida Bowiea in Freddiea Mercuryja, s katerimi pa se prepletajo še druga imena največjih legend in tudi manj znanih protagonistov svetovne rock scene. Guaitamacchi na odru svojo pripoved omeji na kratek oris dogodkov in anekdot, ki pa poslušalcu takoj ponudijo vpogled v zakulisje življenjskih zgodb in okoliščin, v katerih so nastale nekatere med njihovimi najbolj znamenitimi skladbami.