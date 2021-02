V ponedeljek zvečer je pročelje Kulturnega doma v Gorici zažarelo v zlati barvi. Za posebno osvetlitev pročelja stavbe v Ulici Brass so kot napovedano poskrbeli v okviru mednarodnega dneva boja proti otroškemu raku in ozaveščanja o tej hudi bolezni. »S tem simbolnim dejanjem smo tudi sami želeli podpreti otroke in mladostnike, ki se borijo proti raku, ter njihove družine, ki doživljajo težko preizkušnjo,« pravi predsednik Kulturnega doma Igor Komel.