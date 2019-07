Žrtev prometne nesreče v Brdih je iz Palmanove

Žrtev prometne nesreče, do katere je prišlo v nedeljo ob 22. uri na regionalni cesti v Goriških Brdih je 48-letni italijanski državljan iz Palmanove. Avtomobil tipa Honda jazz pa je vozil 20-letni voznik začetnik, prav tako državljan Italije, doma iz kraja Terzo d’Aquileia. Dvajsetletnik je v nesreči utrpel hude telesne poškodbe in so ga reševalci po nudeni zdravniški oskrbi na kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, medtem ko je 48-letni sopotnik v avtomobilu zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. Sopotnik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu in je med nesrečo obležal na vozišču.

Policisti nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščin tragične prometne nesreče in bodo po njenem zaključku 20-letnega voznika kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.