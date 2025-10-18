ZSKD za Goriško z novim odborom, Maja Humar potrjena za predsednico

V torek, 7. oktobra, je na sedežu kulturnega dru štva Skala v Gabrjah potekal goriški pokrajinski svet Zveze slovenskih kulturnih društev za Goriško.

Na seji se je poslovil dosedanji odbor pod vodstvom predsednice Maje Humar, ki se je ob tej priložnosti iskreno zahvalila odbornikom Nataši Paulin, Bernardu Floreninu in Silvanu Pittoliju za njihovo predano delo. Vse navzoče je pozdravila tudi predsednica ZSKD Živka Persi.

Za prihodnje obdobje je bil potrjen nov odbor, v katerem Maja Humar ostaja predsednica. Svoje delo nadaljujejo odborniki Erik Figelj, Karin Kocijančič in Jana Pečar, pridružili pa so se jim še Tina Balta, Katerina Citter, Alessandro Nanut, Martina Pelle in Slavica Radinja.

Zveza slovenskih kulturnih društev letos praznuje 80 let ustvarjalnosti in povezovanja. Danes ob 17. uri se bodo v Kulturnem domu v Trstu zbrali na občnem zboru pod geslom »80 let na (z)vezi«, ob 19. pa na slavnostni prireditvi ob 80-letnici, s katero bodo obeležili dolgoletno delovanje. V okviru slovesnosti bo potekala tudi podelitev priznanj in plaket ZSKD ETS ter priznanj Naša Slovenija.