Župan dobil izzivalca

Doberdobski župan Fabio Vizintin se bo na junijskih občinskih volitvah potegoval za svoj tretji zaporedni mandat. Poleg njega se za župansko kandidaturo ogreva Lamberto Soranzio, ki sicer že snuje novo občansko listo, potem ko je bil pred petimi leti izvoljen v občinski svet z Občinsko enotnostjo. Slovenska skupnost še ni sprejela svoje dokončne odločitve glede volitev. »Jemljemo v poštev vse možne variante sodelovanja in tudi možnost samostojnega nastopa. Vse skupaj bo dorečeno v roku nekaj dni,« pravi Marco Jarc, sekretar doberdobske sekcije Slovenske skupnosti.

»Ravnokar pripravljamo volilni program in zaključujemo s sestavo kandidatne liste za občinski svet,« pojasnjuje Fabio Vizintin in razlaga, da se je Soranzio pred časom začel potegovati za župansko kandidaturo in pripravljati občansko listo, zaradi česar je po soočenju z Občinsko enotnostjo zapustil njeno svetniško skupino in večino nasploh. Kot omogoča pravilnik, je Soranzio zatem v občinskem svetu ustanovil mešano svetniško skupino, katere je edini član.

»Že nekaj časa so me domačini spodbujali, naj kandidiram, mnogi so mi tudi zagotovili pomoč, saj si želijo sprememb. Naposled sem se odločil, da sprejmem izziv in tako sem se s pomočjo nekaterih podpornikov že lotil priprave občanske liste. Poimenovali smo jo Viviamo il comune - Zaživimo občino, že na voljo je tudi naslov elektronske pošte zazivimoobcino@gmail.com, na katerega lahko občani pišejo svoja priporočila in želje,« pravi Soranzio, ki je po poklicu davčni svetovalec in se je z družino preselil iz Tržiča v Doberdob pred približno petnajstimi leti. »Govorim samo malo slovensko,« nam je včeraj povedal v slovenščini, sicer - ker jezika ne obvlada dovolj dobro - razmišlja, da bi v primeru kandidature in izvolitve za župana imenoval podžupana, ki bi mu slovenščina bila materin jezik. Za naš dnevnik je še pojasnil, da se ima v Doberdobu zelo lepo, saj je navezal številna prijateljstva, zlasti v godbi na pihala Kras, kjer igra že vrsto let. V prejšnjih dneh se je srečal s predstavniki Slovenske skupnosti, da bi jim predstavil svoje zamisli. »Če bi se v nadaljevanju kakorkoli izkazala priložnost za nova zavezništva in za drugo župansko kandidaturo, bomo o tem razmislili,« je še opozoril Lamberto Soranzio.

Pokrajinski tajnik Slovenske skupnosti David Grinovero razlaga, da v Doberdobu že pripravljajo listo in da se nameravajo predstaviti volivcem s svojim županskim kandidatom, po drugi strani priznava, da bo imela pri pripravah na volitve krajevna sekcija proste roke. Marco Jarc dodaja, da v Slovenski skupnosti jemljejo v poštev vse možne variante sodelovanja in seveda tudi možnost samostojnega nastopa. Soranzio jih sicer že snubi, jih bo tudi Občinska enotnost?