Župani za ohranitev studia Radia Koper v Novi Gorici

Trinajst županov severne Primorske je v torek na seji sveta Severno Primorske (Goriške) razvojne regije v Kobaridu soglasno potrdilo predlog Sama Turela, župana Mestne občine Nova Gorica, da na Svet RTV Slovenije naslovijo pismo za ohranitev novogoriškega studia Radia Koper. V skupnem pismu so župani zapisali, da studio Radia Koper v Novi Gorici igra ključno vlogo pri zagotavljanju najnovejših in objektivnih informacij, ki so bistvenega pomena za vsakodnevno življenje in delovanje naših lokalnih skupnosti.

Kot je znano, je Svet RTV Slovenija lani jeseni zaradi neugodnih finančnih razmer zavoda potrdil sklep, po katerem naj uprava predloži izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov. Med njimi je našteta tudi ukinitev regionalnih programov radia in televizije Koper, torej tudi novogoriškega studia Radia Koper.

