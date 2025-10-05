Zvezdnik Goran Dragić odprl brezmejno košarkarsko igrišče Gogi & Gigi

Zeleni pas ob Kolodvorski poti, novo brezmejno območje, ki povezuje Novo Gorico in Gorico, je od danes, 4. oktobra, bogatejše za košarkarsko igrišče Gogi & Gigi. S tem, da prvo ime izgovarjamo po slovensko, drugo pa po italijansko. Tako se imenuje novo košarkarsko igrišče oziroma dve polovici igrišča, ki sta nastali na zelenem pasu ob Kolodvorski poti, novem brezmejnem območju, ki povezuje Novo Gorico in Gorico. Ime oziroma imeni igrišč - »polovičk«, se je ponudilo kar na pladnju, saj je »Gogi« vzdevek kapetana zlate slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića, »Gigi« pa dolgoletnega kapetana italijanske izbrane vrste Luigija Datomeja. Oba sta botra projekta, ki je nastal v sklopu programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025 Nova Gorica - Gorica, ki bo državi oz. mesti povezoval tudi po letu 2025. Predstavitev je potekala ob prisotnosti samega Gorana Dragića, direktorice GO! 2025 Mije Lorbek, župana Mestne občine Nova Gorica Sama Turela in državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža, medtem ko je bil Luigi Datome zaradi družinskih razlogov odsoten, kar pa ni skvarilo lepega vzdušja, ki je pospremilo celodnevno praznovanje, ki se je zjutraj začelo s čezmejnim košarkarjem turnirjem in nato nadaljevalo z akrobatskimi nastopi skupine Dunking Devils.

Skupna površina športnega igrišča znaša 569,75 m², celotno območje urejanja pa 998 m². Igrišče bo javno dostopno vsem prebivalcem in obiskovalcem. Vrednost investicije znaša 403.162,60 evrov z vključenim DDV. Investitor, Mestna občina Nova Gorica, je zanj namenila 288.162,60 evrov, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prispevalo 100.000 evrov, Fundacija Goran Dragić pa je prispevala 15.000 evrov.