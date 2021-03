CEPLJENJE: Najprej starejši

Zdi se, da je s cepilno kampanjo v Italiji nekaj narobe. Z zaustavitvijo javnega življenja in omejevanjem gibanja so se oblasti po celem svetu odločile zato, da bi preprečile zlom javnega zdravstva. Če teh omejitev ne bi bilo, urgence in oddelki za intenzivno nego zaradi prenasičenosti ne bi mogli vsem nuditi potrebne pomoči. Zanjo bi bili prikrajšani tudi drugi bolniki, od kroničnih do, denimo, hudo poškodovanih žrtev prometnih nesreč. Kljub propagandi negacionistov in ljubiteljev teorij zarot, je stvar za ljudi z zdravim razumom precej jasna.

Zdaj pa številke. Italijanski svet za javno zdravje (Iss) je pred dnevi objavil zanimivo statistično poročilo o pandemiji v zadnjih dvanajstih mesecih. Iz njega izhaja, da je velika večina smrtnih žrtev starejših od 70 let. Natančneje: do 1. marca je umrlo 23.311 ljudi med 70. in 79. letom starosti, 39.940 med 80. in 89. letom, in 12.902 nad 90. letom starosti. Žrtev, mlajših od 50 let, je bilo 1055, mlajših od 40 pa »le« 254. Skupno je bilo v tem času 96.149 žrtev. Iz tega jasno izhaja, da je cepljenje starejših ljudi absolutna prioriteta, z njim bi lahko odpravili večino omejitev. Ob predpostavki, da ničelno tveganje ne obstaja, za večino mlajših okuženih s covidom-19 bolezen ni usodna. Ker stroka ugotavlja, da lahko povzroči covid-19 pri nekaterih tudi dolgoročne stranske učinke, je sicer smiselno, da se cepimo vsi, ampak, kdo mora prej priti na vrsto, je menda jasno.

Toda: iz objavljenih poročil izvemo, da ne gre kampanja cepljenj povsem v to smer. Na svoj (šele prvi) odmerek še vedno čaka dobra polovica starejših od 80 let (31. decembra 2019 jih je bilo v Italiji 4,3 milijona), za starejše od 70 let pa se kampanja še niti ni začela. Po drugi strani je bila cepljena večina zaposlenih v zdravstvu (logično), tudi zgolj uradnikov (sporno), in mnogi šolniki, ki so zdaj zaradi zaprtja šol doma. Da o tem, da vsaka kategorija zaposlenih zase zahteva čimprejšnje cepljenje in da so cepivo že prejeli tudi mnogi »prijatelji prijateljev«, niti ne govorimo. Takšno stanje je posledica »zdravstvenega federalizma«, ki deželam daje proste roke pri sestavljanju prednostnih seznamov za cepljenje. Tega centralna oblast ne bi smela več dopustiti.