GROPADA: Kot da bi se vrnili v čase kočij in vozov

Predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa je o dogovoru med Občino Trst in vaditelji izurjenih psov, na podlagi katerega bodo slednji lahko uporabljali območje nekdanje šole Karel Destovnik Kajuh v Gropadi, izvedel iz Primorskega dnevnika. Nihče ga s tem ni seznanil, niti ko je pred kratkim o usodi gropajskega objekta spraševal občinskega odbornika Lorenza Giorgija. Ta je svojo politično kariero gradil v mestnih rajonih, tako rekoč na terenu, v vlogi odbornika pa je rajonski svet mirno obšel.

Sedanja občinska uprava z rajonskimi sosveti, katerim predsedujejo predstavniki opozicijskih političnih sil (leve sredine in Gibanja 5 zvezd), morda ne goji idiličnih odnosov, so pa velike razlike. V oči bode še posebno dejstvo, da komunikacija med Trstom in Opčinami hudo peša. Desna sredina je na Opčinah prirejala srečanja med vaščani in občinskimi odborniki, ne da bi nanje vabila predsednika rajonskega sveta. Zaškripalo je pri lanskem odkritju spomenika Zinzendorfu, ko je De Luisa zaradi površne komunikacije kritiziral župana, ta pa je preko našega dnevnika barvito napovedal, da ga predsednik rajonskega sveta za prihodnja tri leta ne bo videl (v nasprotnem primeru, se spominjate, je omenil »brco v zadnjo plat« ...).

Pred kratkim so v mestni hiši predstavili zadnje novosti v zvezi z openskim streliščem in predsednika rajonskega sveta niso povabili, tokrat je na vrsti gropajska šola. Kot da bi se po prekinitvi voženj tramvaja dejansko povečala razdalja med Trstom in Opčinami, kot da bi se vrnili v čase kočij in vozov za raznašanje pošte. Priporočljivo bi bilo, ko bi komunikacijo med mestom in največjo okoliško vasjo spet vzpostavili, saj je takih incidentov že preveč, domačinom pa bržkone niso tako pogodu.