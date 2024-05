IZ SLOVAŠKE: Omejimo razpenjeni cunami sovraštva

V zadnjih mesecih so se napetosti v slovaški družbi zaostrile, dogajalo se je veliko nasilnih dejanj, agresije pa so se pojavile tudi v šolah. Iskanje grešnih kozlov se je začelo tako rekoč takoj po včerajšnjem atentatu, politiki so za nastalo stanje krivili drug drugega, tarča so postali tudi novinarji. Zdaj ni čas za nadaljnje napetosti. Osredotočiti se je treba na pomiritev družbe, ne dovoliti, da nasilje, verbalno ali fizično, postane norma v družbi.

Za to mora vsakdo opraviti svoj del naloge. Tudi tisti, ki morajo skrbeti za varnost, policija in pravosodje. Pogovarjati se bo treba o napetostih, ki se pojavljajo v družinah zaradi političnih stališč, sesti bo treba v šole in se z otroki pogovarjati o tem, kako obvladati čustva, in jim pomagati, da obiščejo strokovnjaka, če menijo, da ga potrebujejo.

Treba je omejiti razpenjeni cunami sovraštva, ki se vije iz komentarjev na družbenih omrežjih, saj jezno klepetanje izza ograje resno zastruplja družbo. Treba je počiti mehurčke, v katerih se mnogi skrivajo, da bi iz svojega življenja izključili dialog, civilizirano razpravo, drugače misleče ljudi in navsezadnje tudi razumevanje sveta. Zajeziti je treba zaničevalne, neodgovorne, sovražne, negativne politične kampanje skupaj z umori osebnosti.

Ker vse to skupaj privede do pravega poskusa umora. To se je včeraj zgodilo.

Nesprejemljivo!

Uj Szo je dnevnik madžarske manjšine na Slovaškem.