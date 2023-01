NASILJE: Kdaj prepoved huliganskih skupin?

Glavna italijanska prometna žila, avtocesta Milan-Rim, je bila v nedeljo zgodaj popoldne dobro uro zaprta za promet. V bližini Arezza se je v nekaj minutah ustvarila od 13 do 15 kilometrov dolga kolona vozil zaradi obračunavanja med navijaškimi pretepači. Tisti, ki navijajo za Romo, so se na počivališču v kraju San Savino udarili s tistimi, ki navijajo za Napoli, in pretep se je v trenutku z območja počivališča razširil na avtocestni trak. Le začuda ni bil nihče povožen.

Huligani so na avtocesto zmetali dimne bombe, s kovinskimi palicami udrihali po ljudeh, poškodovali številne parkirane avtomobile in avtobuse ter drugo imovino, vihteli so nože, eden je bil zaboden v bedro, da so ga morali odpeljati v bolnišnico v Arezzu, več drugih je bilo ranjenih ali drugače poškodovanih.

Nasilni fanatiki, ki nimajo nobenega opravka z nogometnimi navijači, sodijo v skupine (ali prave organizacije), ki jim pravijo ultras. Novinar Giovanni Bianconi in igralec Mauro Pescio sta pred poldrugim letom opravila novinarsko raziskavo o teh skupinah, objavljeno na spletu z naslovom Un uomo chiamato Diabolik (Človek, imenovan Diabolik). S tem vzdevkom je bil znan Fabrizio Piscitelli, pred tremi leti v rimskem parku ustreljen vodja ultrasov Lazia. Pescio se je včeraj na radiu spomnil, kako težko je bilo opraviti tisto raziskavo. Ko je začel Bianconi razkrivati strukturo organizacije in njeno povezovanje s kriminalnimi združbami, so mu začeli groziti ...

Takoj po sestavi desničarske vlade Giorgie Meloni je notranji minister Matteo Piantedosi pripravil uredbo, ki v bistvu omejuje rave partyje, svojevrstna zbiranja in glasbena veseljačenja mladih, češ da predstavljajo nevarnost za bližnje prebivalstvo in kalijo mir.

Pretekli teden so se mediji znesli nad skupinico mladih okoljevarstvenikov, ki so pomazali pročelje palače italijanskega senata.

V obeh primerih, rave partyju in mazaškem desantu na senat, ni bil nihče poškodovan.

V nedeljskem huliganskem razbijanju na avtocesti Milan-Rim so bili oškodovani čakajoči avtomobilisti, poškodovana vozila, ranjeni ljudje.

Ali bo Melonijina vlada sedaj, na pobudo ministra Piantedosija, pripravila ustrezno uredbo, ki bo prepovedala združevanje huliganskih pretepačev?