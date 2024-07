Univerzi iz Vidma in Nove Gorice soustanoviteljici čezmejnega zavezništva

Novogoriška in videmska univerza sta skupaj z osmimi evropskimi univerzami med soustanoviteljicami evropskega čezmejnega zavezništva univerz Across o delitvi znanja. Pri projektu sodelujejo še univerze iz obmejnih krajev Chemnitz (Nemčija), Banja Luka (Bosna in Hercegovina), Ruse (Bolgarija), Perpignan (Francija), Bialystok (Poljska), Craiova (Romunija), Girona (Španija) in Lvov (Ukrajina). Namen sodelovanja je skupno soočanje z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi izzivi, ki so značilni za obmejna območja, zlasti v pričakovanju leta 2025, ko bo v Novi Gorici in Gorici zaživela Evropska prestolnica kulture. Projekt je financirala Evropska komisija za skupnih 14,4 milijona evrov.