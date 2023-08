OKOLJE: Edina rešitev je popoln preobrat

Ob tragičnosti posledic podnebne krize ni več nobenega dvoma, da se stanje ne bo spremenilo z novimi domišljavimi ukrepi, ampak zgolj s korenito sistemsko spremembo. Če smo namreč z načinom delovanja v dobrih dveh stoletjih dosegli rob prepada, je očitno, da je trenutni sistem popolnoma napačen.

V mislih imamo seveda patriarhalno kapitalistično ureditev, ki stavi na zlorabo moči posameznika in družbenih skupin ter cilja in nagrajuje kratkoročno dobičkonosne prakse, spodbuja kulturo prekomerne proizvodnje in potrošnje, predvsem pa postavlja ekonomsko rast pred trajnost in dobrobit ljudi.

Neoliberalno gospodarstvo temelji na ideji rasti in akumulacije bogastva, kar poganja neprestano izkoriščanje naravnih virov. Ta nenehna potreba po večjem dobičku in ekonomski rasti pa je izčrpala naravo, uničila habitate in zmanjšala biodiverziteto. Zasilni izhod iz krize zato predstavlja le uvedba alternativnih ekonomskih modelov, ki postavljajo trajnost in varovanje okolja na prvo mesto. Potrebna je torej revizija (zahodnega) ekonomskega modela, ki upošteva omejitve narave, predvsem pa cilja k enakosti ljudi, drugace usklajenosti v delovanju na globalni ravni ne bomo nikoli dosegli.

Človek ima moč, da spremeni svoj odnos do okolja in ta je pravzaprav še zadnji in edini korak v smeri trajnostne prihodnosti, kjer človekova moč nad naravo ni izkoriščevalska, temveč sožitna.