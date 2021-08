OLIMPIJSKE IGRE: Sayonara Tokio, bonjour Paris!

V nedeljo so v Tokiu ugasnili olimpijski ogenj, ki bo spet zagorel čez tri leta na evropskih tleh, natančneje v Parizu. Francija bo 33. poletne olimpijske igre gostila leta 2024.

S 24. avgustom se sicer začenjajo 16. poletne paralimpijske igre, ki se bodo zaključile 5. septembra. V Tokiu bomo imeli našega predstavnika. To je 18-letni namiznoteniški igralec Matteo Parenzan, član športnega krožka Kras iz Zgonika. Februarja prihodnjega leta pa bodo že na sporedu še zimske olimpijske igre, ki jih bo gostil Peking.

Tokijske olimpijske igre bodo ostale v spominu slovenskih in italijanskih športnikov, ki so odnesli domov rekordno število kolajn. Izkazali so se slovenski kolesarji: Tadej Pogačar je na cestni preizkušnji osvojil bron, Primož Roglič, ki bo že v soboto spet na delu na španski Vuelti, pa je bil v kronometru zlat. Epske so bile letošnje igre za italijansko atletiko.

Najprej je zlato kolajno osvojil skakalec v višino Gianmarco Tamberi. Isti dan je deset minut kasneje prvi tekel čez ciljno črto stometraš Marcell Jacobs, ki je bil nato še zlat s štafeto 4 x 100 m. Pred nekaj dnevi je zlato osvojila še plezalka Janja Garnbret. Že na samem začetku olimpijskih iger je bil najboljši kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek. Italijani so delno odpovedali le v ekipnih športih, kjer so kraljevali Francozi.

Covidne olimpijske igre so tako uspele. Mehurček je zdržal in okuženih športnikov ni bilo veliko. Prav gotovo bodo ostale v kolektivnem spominu kot posebne. Nič manj fascinantne od drugih. Sayonara (nasvidenje) Tokio, Bonjour (pozdravljen) Paris!