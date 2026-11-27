Vsako leto 25. novembra spregovorimo o nasilju nad ženskami. Spomnimo se žrtev, opozarjamo na skrb vzbujajoče številke, zahtevamo več zaščite in poudarjamo, da nasilje nima mesta v naši družbi. Toda razsežnosti težave ne moremo odpraviti samo z obsodbami in žalovanjem. Potrebujemo spremembo miselnosti, ki se začne pri vzgoji najmlajših ter temelji na spoštovanju in enakopravnosti.

Nasilje nad ženskami ni nekaj, kar bi se pojavilo čez noč. Pred njim se pogosto pojavljajo določeni vedenjski vzorci, ki jih družba še vedno prevečkrat opravičuje ali razume kot izraz ljubezni. To so na primer pretirano ljubosumje, nadzorovanje, omejevanje svobode, posesivnost in nesprejemanje zavrnitve. A ljubezen ni lastništvo, skrb ni nadzor, ljubosumje in posesivnost nista dokaz čustvene navezanosti. Prav zato se moramo vprašati, kakšne odnose gradimo in kakšne vrednote prenašamo na prihodnje generacije.

Pomemben prispevek k temu razmisleku ponuja nedavno predstavljeni film Se domani non torno (Če se jutri ne vrnem) italijanske režiserke Paole Randi. Film se vrača k zgodbi Giulie Cecchettin, 22-letnice, ki jo je novembra 2023 umoril nekdanji partner. Nastal je po knjigi Cara Giulia očeta Gina Cecchettina, ki jo je napisal skupaj z Marcom Franzosom. Film pogled usmerja predvsem v družinsko dogajanje in bolečino ob izgubi hčerke in sestre ter v proces, skozi katerega se je osebna tragedija spremenila v javni poziv k družbeni spremembi. Režiserka nam Giulio predstavi kot žrtev femicida, še posebno pa kot mlado žensko s sanjami, ustvarjalnostjo, načrti in prihodnostjo, ki so ji bili odvzeti.

Prav v tem je ena pomembnejših vrednosti filma, saj gledalca sooči z vprašanjem, kaj lahko kot posamezniki in kot družba naredimo, da se podobne zgodbe ne bi ponovile. Ob tem odpira tudi razmislek o odgovornosti moških in o vedenjih, ki jih prepogosto spregledamo, dokler njihove posledice niso nepopravljive.

Spomin in ozaveščanje sama po sebi nista dovolj. Ključna je preventiva. Ta pa se ne more začeti šele takrat, ko se pojavi prvo opozorilno znamenje v partnerski zvezi. Začeti se mora že veliko prej, v družini, vrtcu, šoli in v vsakdanjih medsebojnih pogovorih in odnosih. Otroke moramo naučiti, da ima vsak človek svoje meje, da je treba telesno integriteto drugega spoštovati, da se brez soglasja druge osebe ne smemo dotikati njenega telesa. Naučiti jih moramo, da »ne« pomeni »ne«, brez izgovorov ali vztrajanja. Da zavrnitev ni žalitev in da nihče nikomur ničesar ne dolguje le zato, ker sta si blizu ali sta v partnerskem odnosu. O teh temah se moramo pogovarjati ob vsaki priložnosti, namesto da predpostavljamo, da jih bodo mladi razumeli sami od sebe. Znanje je namreč eden najpomembnejših pogojev svobode. Če znamo prepoznati nasilje in razumemo svoje pravice, se lažje odločamo zase in zahtevamo spoštovanje.

Eden najbolj spodbudnih odzivov na film Se domani non torno so podatki o povečanem številu klicev na italijansko državno številko za pomoč ob nasilju in zalezovanju 1522. Pomembno pa ni samo njihovo število, temveč tudi razlogi, zaradi katerih so se ljudje odločili poiskati pomoč. Kot je pojasnila Mariangela Zanni, predsednica združenja Centro Veneto Progetto Donna, so se po ogledu filma na številko obrnila mnoga dekleta, ki so v vedenju svojih partnerjev prepoznala oblike nadzorovanja in posesivnosti ter želela izvedeti, kako ravnati v takšnih okoliščinah. Klicali so tudi mladi fantje in dekleta, zaskrbljeni zaradi nasilja na lastnem domu, kjer očetje psihično ali fizično zlorabljajo njihove matere.

Ti odzivi kažejo, kako pomembno je, da mladi znajo prepoznati nasilje tudi takrat, ko se dogaja za zaprtimi vrati in je bilo dolgo predstavljeno kot nekaj običajnega.

Nasilja nad ženskami ne bomo odpravili samo s tem, da se o njem pogovarjamo po vsaki novi tragediji. Preprečevati ga moramo veliko prej, z vzgojo, znanjem, spoštovanjem in ozaveščanjem. Ne smemo se zadovoljiti s tem, da se vsako leto znova spomnimo tistih žensk, ki se niso vrnile domov. Naša odgovornost je ustvariti družbo, v kateri bodo prihodnje generacije znale prepoznati nasilje, ga zavrniti in se nanj ustrezno odzvati. Družbo, v kateri ženskam ne bo treba opozarjati na svojo pravico do svobode, saj bo ta samoumevna.