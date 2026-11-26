Na letošnjem, 42. Slovenskem knjižnem sejmu, ki s prostim vstopom poteka do nedelje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, nastopa več kot 140 razstavljavcev. S skupno stojnico Slovenska knjiga v Italiji se predstavljata dve izmed treh založb Slovencev v Italiji - Založništvo tržaškega tiska (ZTT) in Mladika, medtem ko so knjige Goriške Mohorjeve družbe v ponudbi Mohorjevih založb.

Mladikina urednica Nadia Roncelli obiskuje knjižni sejem v Ljubljani že več kot dvajset let. »V prvih letih smo veljali za nekakšno eksotiko. Ljudje so se spraševali, kdo smo, kakšni smo in katere knjige izdajamo. Danes pa smo že stalnica na sejmu in obiskovalci vedo, da pri nas dobijo nekaj tržaškega, nekaj iz Benečije, iz Goriške - skratka iz celotnega prostora Slovencev v Italiji. Letos imamo skupaj z ZTT stojnico, ki je večja, bolj zračna in ponuja boljši prehod. Prodaja pa na splošno niha. Najbolje je bilo v tistem letu po koroni, takrat je bil obisk izjemen, ljudje so kupovali ogromno knjig. Zadnji dve leti se je zadeva nekoliko umirila, letos pa se mi zdi, da je bil obisk že drugi dan zelo dober. Morda k temu pripomore tudi premik sejma s predzadnjega na zadnji teden v novembru.«

Med novostmi, ki jih je Mladika pripravila za sejem, sta prevodno delo Maje Gal Štromar Pensami nel bene in knjiga Sem shizofrena in ljubim svojo norost, sicer prevod iz italijanščine; tržaška avtorica Elena Cerkvenič pripoveduje o shizofreniji, ki jo je doživela na lastni koži.

Poleg tega so izšle Izbrane pravljice Miroslava Košute z ilustracijami Dunje Jogan, s katerimi se bodo tržaškemu literatu poklonili v soboto na knjižnem sejmu. Na dogodku bodo sodelovali predsednik Društva slovenskih pisateljev Marij Čuk, senatorka Tatjana Rojc in ilustratorka Dunja Jogan. Izdali so tudi dnevniške zapise Jožeta Horvata, v katerih pisec pripoveduje o tem, kako je med letoma 1991 in 1993 delal pri Kekcu, pri Slovencu in tudi pri novem dnevniku Jutranjik.

Založništvo tržaškega tiska ponuja na sejmu knjižno novost Martina Poljsaka A kot Ali - tudi v italijanskem prevodu -, dalje Človeško orodje, izbor italijanske poezije iz obdobja 1945-2105, pesmi je izbral in uredil Ace Mermolja, ter knjigo o portonih na Krasu. Ta je prišla na sejem naravnost iz tiskarne.

»Pomembno je biti na sejmu. Tu se srečujemo založniki, avtorji, obiskovalci, ki nas že dobro poznajo. Največ knjig prodamo ravno tu. Zdaj čakamo na vikend, ki je vedno poln obiskovalcev. Zadnji dan sejma, v nedeljo, bomo tu predstavili še rezijanske pravljice ob uvrstitvi slikanice Deklica, ki je hotela rožico na častni seznam IBBY pri Unescu, kar je za nas zelo pomembno,» nam je povedala Petra Mezinec, sodelavka ZTT.