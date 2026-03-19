Po porazu Jadrana: Svet potrebuje več Matij Joganov

Ko bi obstajala nagrada za športno osebnost minulega konca tedna, bi jo nedvomno zaslužil trener košarkarjev Jadrana Matija Jogan. Da je Jogan nadpovprečno sposoben ter pripravljen trener in vzgojitelj seveda ne odkrivam(o) danes, to, kar je naredil po nedeljskem Jadranovem porazu in klavrni predstavi proti zadnjeuvrščeni ekipi Carrè, pa še najbolj potrjuje, za katero vrsto osebe gre.Potem ko je Jadran na domačih tleh izgubil z minikošarkarskim izidom 48:52, je Jogan stopil pred kamero in dejal: »Najprej se moram opravičiti vsem, ki so prišli na tekmo, navijačem, otrokom in sponzorjem. Odigrali smo daleč najslabšo tekmo v sezoni«. Povedal je resnico. Preprosto? Sploh ne, sodeč po primerih, ki nam jih ponuja športni svet. Če se omejimo na Italijo, v kateri prednjači nogomet, je primerov nešteto, predvsem med trenerji vodilnih klubov v Serie A. Od Interjevega Chivuja, do Juventusovega Spallettija, pa vse do Rominega Gasperinija in Napolijevega Conteja. V primeru poraza ali slabe predstave je največkrat kriv sodnik, po novem tudi njegov tehnološki pripomoček Var, krive so poškodbe, pomanjkanje ustreznih rezervnih igralcev itd. »Kultura alibijev«, če si izposodim besede odbojkarskega stratega Zorana Jerončiča, še enega, poleg Jogana, od katerega se lahko marsikaj naučimo. Izgovore bi lahko uporabil tudi Jogan, saj jih navsezadnje v amaterskem športnem svetu kar pogosto uporabljamo. Amaterji imajo namreč potencialno (in upravičeno) več izgovorov kot profesionalci. Pogosto se tudi v nižjih ligah omenjajo sodniki, poškodbe, »pomanjkanje športne sreče«, »fizično boljši tekmeci«, a tudi naporen teden, ki ga je v službi imel najboljši igralec ekipe. Se je Jogan skril za kakim izgovorom? Sploh ne, priznal je slab dan celotne ekipe, ki je človeški, saj košarkarji (za zdaj) še niso stroji in lahko zgrešijo, tako kot lahko imamo vsi slab dan v službi, družini in kjerkoli. Jogan tudi sam ve, tako kot vemo tisti, ki Jadran bolj ali manj aktivno spremljamo, da je kakovost ekipe bistveno večja. Pa še to. Izjavo je tudi nadaljeval z besedami, da bodo v Jadranovem taboru razumeli, zakaj je prišlo da poraza, pri tem pa ni uporabljal pogojnikov, kar kaže na zmagovito in pozitivno miselnost, ki jo mora imeti trener oz. vzgojitelj. Zaradi tega sem mnenja, da svet, ne samo športni, potrebuje več Matij Joganov. Videoposnetek njegovi besed pa bi morali predvajati na šolah in na treningih, saj je krivično, da lahko Matiji Joganu prisluhnejo le njegovi učenci v šoli in njegovi košarkarji.