Boril se je za italijansko Istro in končal v zaporu

O eksodusu Italijanov iz Istre obstaja obširna strokovno-zgodovinska literatura, veliko je memoaristike in kar nekaj tudi politične propagande. Tržaška novinarka Itti Drioli nam v knjigi Italiani come voi (Italijani kot vi), ki je izšla pri založbi Solferino, predstavlja trpko zgodbo svoje družine.

Glavna osebnost v knjigi je njen oče Luigi Drioli, doma iz Izole in nato begunec v Trstu. V rojstnem kraju je bil eden od vodilnih članov antifašističnega gibanja in nato med ustanovitelji Istrskega osvobodilnega odbora, ki je združeval Italijane in Slovence. Po kapitulaciji Italije je bil odbor razpuščen oziroma se je »prelil« v istrsko različico slovenske Osvobodilne fronte, ki se je odkrito zavzemala za priključitev Istre Jugoslaviji. Drioli, pristaš republikanskih idej Giuseppeja Mazzinija, se s tem ni nikoli sprijaznil.

Drioli je skupno s somišljeniki ustanovil tajni antifašistični odbor, ki si je po koncu vojne prizadeval, da bi istrska obalna mesta ostala pod Italijo. Med enim povratkom iz Trsta v Izolo so ga jugoslovanske oblasti, ki so upravljale Cono B, aretirale in obtožile vohunjenja v korist Italije ter celo terorizma. Na procesu v Kopru leta 1948 je bil skupaj s somišljeniki obsojen na dvanajst let strogega zapora, kazen je prestal v Ljubljani in na Igu. Leta 1955 so ga predčasno izpustili na osnovi italijansko-jugoslovansklega dogovora o zamenjavi zapornikov, nakar se je vrnil k družini v Trst.