Vabijo k sajenju medovitih rastlin

Pri Čebelarski zvezi Slovenije peto leto zapored izvajajo projekt Dan sajenja medovitih rastlin. V soboto tako na zvezi vabijo ljudi, da po svojih možnostih posadijo medovito rastlino. V projektu sicer aktivno sodelujejo tudi občine - letos jih je 84 prevzelo skoraj 4000 sadik medovitih dreves.

S projektom krovno združenje čebelarjev ljudi povezuje v poslanstvu ohranjati opraševalce. K temu lahko po navedbah čebelarske zveze pomembno prispeva vsak posameznik. Medovite rastline lahko sadimo skoraj povsod - na vrtovih, ob čebelnjakih, v sadovnjakih, na njivah ali na balkonih in terasah. Številne rastline namreč predstavljajo pomemben vir hrane za čebele: od zgodnjih znanilk pomladi, kot so leska, žafrani in vrbe, do poletnih in jesenskih rastlin, kot so kostanj, sončnice, ajda, detelja ali facelija.Tudi dišavnice, kot so sivka, žajbelj in materina dušica, lahko na manjših površinah ustvarijo bogat vir nektarja in cvetnega prahu, so v napovedi letošnjega dneva sajenja medovitih rastlin pojasnili v zvezi.Zato vabijo vse, da si ogledajo nabor medovitih rastlin in razmislijo, kje v svojem okolju jih lahko posadijo.

To soboto pa vabijo vse, da se pobudi pridružijo in po svojih zmožnostih posadijo medovito rastlino, pa naj bo to cvetlica, grm ali medovito drevo. Z vsako posajeno rastlino soustvarjamo cvetoče okolje, bogatejšo biotsko pestrost in stabilnejše pogoje za življenje opraševalcev ter prihodnjih generacij, so ob tem poudarili na zvezi.