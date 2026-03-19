Zdrsnil je na ledu in zgrmel v smrt

Na Pordenonskem se je danes okoli poldneva smrtno ponesrečil 65-letni pohodnik. V dolini Valcovera pri kraju Poffabro di Frisanco, med kočama Casera Valine in Casera Salincheit na 1300 metrih nadmorske višine mu je spodrsnilo na poledenelem in zasneženem pobočju. Na pomoč je okoli 12.30 poklical pohodnikov prijatelj, na kraj nesreče so se s helikopterjem pripeljali gorski reševalci iz Maniaga. Reševalci so preleteli območje in opazili 65-letnikovo truplo. Z vitlom so se spustili do pokojnika, ki mu ni bilo več pomoči. Zdravnik je na kraju potrdil njegovo smrt. Truplo so dvignili v helikopter in ga prepeljali v dolino.