VREME
DANES
Četrtek, 19 marec 2026
Iskanje
Nesreča

Zdrsnil je na ledu in zgrmel v smrt

Na Pordenonskem se je smrtno ponesrečil 65-letni pohodnik, umrl je v dolini Val Colvera

Spletno uredništvo |
Pordenonska |
19. mar. 2026 | 17:02
    Na pomoč je priletel helikopter gorskih reševalcev (fotografija je simbolična)( Arhiv )
Dark Theme

Na Pordenonskem se je danes okoli poldneva smrtno ponesrečil 65-letni pohodnik. V dolini Valcovera pri kraju Poffabro di Frisanco, med kočama Casera Valine in Casera Salincheit na 1300 metrih nadmorske višine mu je spodrsnilo na poledenelem in zasneženem pobočju. Na pomoč je okoli 12.30 poklical pohodnikov prijatelj, na kraj nesreče so se s helikopterjem pripeljali gorski reševalci iz Maniaga. Reševalci so preleteli območje in opazili 65-letnikovo truplo. Z vitlom so se spustili do pokojnika, ki mu ni bilo več pomoči. Zdravnik je na kraju potrdil njegovo smrt. Truplo so dvignili v helikopter in ga prepeljali v dolino.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: