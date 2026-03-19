Mussolini ostaja v Trentu, za Južne Tirolce je to škandal

Benito Mussolini ostaja častni meščan Trenta. Tako je odločil občinski svet, kjer zahteva po odvzemu priznanja ni doživela po zakonu potrebne kvalificirane večine. Odločilna je bila bela glasovnica svetnikov desne sredine, ki so bili mnenja, da tega vprašanja sploh ne bi smeli uvrstiti na dnevni red občinske seje in da itak častno meščanstvo preneha s smrtjo prejemnika. »Fašizem sodi v preteklost,« je menila občinska načelnica Bratov Italije Ilaria Gioio.

V tajnem glasovanju je sicer zmanjkalo tudi nekaj glasov iz vrst večinske levosredinske koalicije. Župan Trenta Franco Ianeselli, ki pripada levi sredini, je stališče opozicijske desne sredine označil za sramotno ter pripomnil, da sta Trento in okolica plačala visok krvni davek v boju proti fašizmu.

Zanimivo, da spodleteli poskus odvzema meščanstva fašističnemu diktatorju v Trentu, močno odmeva tudi v sosednji Južni Tirolski, kjer so zlasti v nemški in ladinski skupnosti zelo občutljivi do vprašanj, ki tako ali drugače zadevajo fašizem ter njegovo raznarodovalno politiko. Dogajanja v trentinskem občinskem svetu je posebno ostro obsodila senatorka Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Julia Unterberger, ki je prepričana, da smo bili tam priča pravi sramoti.

Senatorka iz Merana je na zatožno klop postavila stranko Bratov Italije premierke Giorge Meloni, »ki se ne more oziroma noče na noben način ograditi od fašizma.« In to se je zgodilo prav v Trentu, od koder je doma Alcide De Gasperi, ki se je vedno dosledno boril proti Mussoliniju.