POD PREPROGO: Amaterji ali gangsterji?

Kdo so ljudje, ki so se z Donaldom Trumpom povzpeli v komandni stolp ZDA in z njim zakuhali carinsko tragikomedijo, ki je (za zdaj) povzročila enega najhujših borznih zlomov vseh časov? Kaj bo sledilo, bomo še videli. V najboljšem primeru se bo nadaljevalo izsiljevanje, s Kitajsko pa se že začenja svetovna vojna, za zdaj komercialna. Bog ne daj, da se izrodi v vojaški spopad.

So torej bili v akciji popolni amaterji ali cinični gangsterji? Za Trumpa bi rekel, da je gangster, vesten učenec odvetnika Roya Cohna, ki ga je v mladih letih uvajal v kriminalne poslovne kroge. Cohn je bil goreč antikomunist v času makartizma. Zaslovel je že pri 23 letih, ko je kot tožilec dosegel smrtno obsodbo zakoncev Juliusa in Ethel Rosenberg češ, da sta bila sovjetska vohuna. Zakone je zlorabljal v politične in poslovne namene, izsiljeval sodnike in tožbe zmagoval prej z grožnjami kot s pravnimi argumenti.

Mladi Trump se je od njega naučil treh temeljnih pravil, kako biti zmagovit: 1. napadaj, napadaj, napadaj; 2. nikoli ničesar ne priznaj, karkoli ti očitajo, vse zanikaj; 3. vedno se obnašaj kot zmagovalec, nikdar ne priznaj poraza. Tudi pri carinah se drži teh načel. Nikoli ne bo priznal, da je šlo za polomijo, v katero ga je potegnil eden najbolj grotesknih likov sicer pestre galerije pošasti, ki jih je privlekel v Belo hišo. Carinsko mojstrovino si je izmislil samozvani ekonomist in Trumpov prvi svetovalec za trgovino Peter Navarro.

Elon Musk, ki ga je borzna panika olajšala za nekaj desetin milijard dolarjev, je o njem dejal, da je pravi kreten in da je manj pameten kot vreča opeke. Zabrusil mu je, naj se posvetuje s svojim izmišljenim alter egom. To naj bi bil "ekonomist svetovnega ugleda" Ron Vara, na čigar nauke je Navarro v nekaj knjigah opiral svoje skrpucane teorije. Škoda, da Ron Vara ne obstaja, je le anagram priimka Navarro!

Sam si je izmislil vzajemne carine proti državam, ki da so doslej - Trump dixit - izkoriščale in posiljevale ZDA. Količnike so izračunali iz razmerja med komercialnim deficitom in vrednostjo uvoza ZDA iz posamične države, kar nima blage veze s carinami. Iracionalnost teh odločitev je spravila v paniko ekonomiste in vlagatelje, ki so se zaprepadeni spraševali, v čigave amaterske roke so padli.

Nazadnje se je moral Trump vdati. Napake kajpak ne bo priznal, je pa naredil korak nazaj, v kar so ga rotili v denarnico zadeti milijarderji in morda spoznanje, da z borznimi tečaji izhlapevajo tudi pokojninski skladi milijonov njegovih volivcev. V javnosti pa se pojavlja domneva, da vsa operacija le ni bila tako amaterska, kot se zdi. Šlo naj bi za orjaški insider trading - zlorabo privilegiranega položaja in informacij za pridobivanje neupravičenih profitov z manipulacijo borznih tečajev. V ZDA je to hudo kaznivo dejanje.

Ekonomski mediji so na to namignili, čim je Trump še pri odprtih borzah v Wall Streetu zamrznil carine. Le nekaj ur prej je tajkun na Truthu objavil sporočilo: »Zdaj je pravi čas za nakup delnic.« Dober nasvet, stoprocentni zaslužek. Vedel je, da bo preklic carin povzročil skokovito rast tečajev, tako kot je njihova uvedba povzročila panični zlom.

Zadeva je prebudila celo od volitev dalje omedlele demokratske kongresnike, ki zahtevajo, naj borzni kontrolni organ SEC, na čelo katerega pa je pravkar stopil Trumpu zvesti Paul Atkins, razišče, kdo se je okoristil od zavestno povzročenih turbulenc. So morda Trump in njegovi sodelavci preko zaupnikov najprej stavili na padec in potem na ponovno rast tečajev? So se okoristili s posledicami odločitev, ki so jih sami zrežirali, vnaprej vedoč za posledice?

Težko bo dokazati, da se je to zgodilo. Je pa možno, celo verjetno, da se je. Trump je že z drugimi potezami pokazal, da si predsedniški mandat zamišlja predvsem kot priložnost za osebno obogatitev. Že takoj po izvolitvi je skoval lastno »kriptovaluto«, v resnici nič več kot kartonček z lastno podobico, ki je šla za med, tako kot Melanijina. Potem je napovedal prodajo Trump-kartic za tuje petičneže, ki bi si za pet milijonov dolarjev kupili državljanstvo ZDA.

Če je res zamajal temelje globalnega kapitalizma le zaradi borzne špekulacije, lastne in svojih izbrancev, potem je to prevara, kakršne človeški rod še ni videl. Tu ni nič amaterskega, tu smo na najvišji strokovni ravni gangsterstva.