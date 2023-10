POLEMIKA: Karikatura demokracije v tržaški Mestni hiši

Demokracija in svoboda razprave v mestu, ki doživlja magični trenutek, nista dobrodošli. Takšen občutek je ob bojkotu sestanka komisije za transparentnost s strani odbornice Elise Lodi imel predsednik Alberto Pasino. In takšen občutek je preveval tudi novinarje, ki so prišli sledit sestanku o tramvaju. Pustimo ob strani bizarno dejstvo, da je poslovnik mestnega sveta sestavljen tako, da lahko koalicijska večina prepreči razpravo, ki ji ni všeč. Poslovniki in predpisi, na katere bi bili ponosni v kaki vzhodnjaški državi, tržaške desne sredine že od nekdaj ne motijo. Tudi ko v njih piše, da nekaj mora storiti, se na to požvižga.

In prav to prepotentno obnašanje je zmotilo Alberta Pasina, ki je s svojim nastopom presenetil marsikoga. Tako levosredinsko opozicijo, ki, roko na srce, pogosto spi, kot desno sredino, ki ni več vajena glasne konstruktivne kritike, iz katere se da razbrati pametno lekcijo. Bistvo demokratičnega sistema naj bi bilo, da po izvedenih volitvah in vzpostavitvi vladajoče koalicije občinski svetniki prevzamejo svoje vloge. Koalicijski s ciljem, da podpirajo projekte in rešitve, ki jih predlaga mestna vlada, opozicijski pa, da opozarjajo na napake, kritizirajo slabe odločitve oblasti in ponujajo alternativo. Vse to ni mogoče brez javne razprave. In tokratni sestanek je bil groteskna karikatura demokracije - kratenje njenega temelja, tj. pravice razpravljati in spraševati. Prav na to je s svojim izbruhom želel opozoriti Pasino.