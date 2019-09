POLITIKA: Hočemo sivo vlado

To ne bo vlada »proti«, ampak vlada »za«, je povedal Giuseppe Conte, potem ko mu je predsednik Sergio Mattarella poveril mandat za oblikovanje nove vlade. A to seveda ni (povsem) res. Vlada, ki jo snujeta Demokratska stranka in Gibanje petih zvezd, je tudi usmerjena proti Matteu Salviniju in njegovi napovedi, da od volivcev pričakuje polna pooblastila za svojo enobarvno vlado. Da bi, skratka, s podreditvijo parlamenta, prihodnjega predsednika države, višjega sodnega sveta in ustavnega sodišča obrnil Italijo kot nogavico, v kot potisnil opozicijo, dobil »kulturni boj« z levico (in tudi papežem Frančiškom ...), na glavo postavil tradicionalno evroatlantsko usmeritev države. In to s soglasjem zgolj treh Italijanov na deset, kolikor bi jih bilo na podlagi zdajšnjega (nesrečnega) volilnega zakona dovolj za osvojitev večine parlamentarcev.

Se pa morajo politične sile, ki temu načrtu nasprotujejo, vprašati, zakaj se ta mnogim državljanom ne zdi tako prevratniški, morebiti celo sprejemljiv. Odgovor morajo poiskati tudi v svojih samih vrstah: v prevladujoči demagogiji, ki italijansko politiko zaznamuje že več kot 25 let. Od Berlusconija dalje. In pred katero nista bili v preteklosti imuni ne levica ne novonastalo Gibanje petih zvezd. Demagogija pa razdvaja javnost, krepi sovraštvo, izpodbija temelje družbenega sožitja in onemogoča nastanek koherentnih vlad.

Takšna, nekoherentna, je tudi snujoča, ki pa si preprosto ne more privoščiti, da bi se v nekaj mesecih spremenila v farso kot dosedanja. Ne zgolj zato, da se obdrži do oblikovanja novega volilnega zakona, skladnega z zmanjšanjem števila parlamentarcev, do imenovanja Mattarellovega naslednika januarja 2022. leta ali še dlje. Temveč za to, da vsaj poskusi najti neideološke in pogumne rešitve za »strah pred prihodnostjo«, ki zaznamuje široke sloje italijanske družbe in zadeva med sabo povezana vprašanja odpravljanja neenakosti, migracij, staranja prebivalstva in dela. Če teh vprašanj ne bo vsaj načela, bodo zagovorniki enobarvnih rešitev imeli še večjo moč. Bolj kot rumeno-rdečo vlado, potrebujemo zato sivo. Ki ne tvita in resno dela.