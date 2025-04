RASIZEM: Takih izpadov ne smemo podcenjevati

Košarka in tenis nimata ravno veliko skupnega. V minulem vikendu pa je ti športni panogi vendarle žal nekaj združilo. Ne govorimo pa o košarkarski evroligi in Wimbledonu ali Roland Garrosu, temveč o košarkarski deželni diviziji 2 in ženski teniški C-ligi.

V torkovi izdaji dnevnika smo že poročali o neljubem dogodku, ki se je pripetil v soboto na teniškem dvoboju med Linusom iz Porcie in Gajo. Na tekmi tretjega kroga deželne C-lige je teniška igralka Linusa okrcala Gajinega kapetana Mattea Ciguia, češ da se mora s svojimi igralkami pogovarjati le v italijanskem jeziku. Sodnik se ni odzval na takojšen protest Ciguia, ki je nato še naprej dajal napotke svojim varovankam v slovenščini. Dogodek je v Gajinem taboru pustil veliko grenkobe, saj se tovrstni protislovenski izpadi običajno ne pojavljajo na teniških igriščih.

Nekaj ur kasneje so se v nabrežinski telovadnici v zadnjem krogu rednega dela tržaške skupine deželne divizije 2 pomerili košarkarji Sokola in Santosa B. Za končno lestvico dejansko nepomembna tekma, poleg tega pa je bil njen potek popolnoma enosmeren v korist domače peterke. Po grobi osebni napaki sta Sokolov in Santosov košarkar prišla v navzkriž. Domač navijač, ki je sicer tudi član Sokolove ekipe, je iz tribun nekaj pristavil, omenjeni košarkar tržaške ekipe pa mu je odvrnil z vsem znano protislovensko psovko. Sodnik je takoj posredoval in mladega igralca izključil, iz Santosovega tabora pa se po koncu tekme nihče ni opravičil. Neljub dogodek je skvaril prijetno vzdušje v nabrežinski telovadnici, ki so jo tokrat zaradi zgodnjega urnika tekme napolnili tudi številni otroci.

Sokolov trener Alan Albanese je poudaril, da se takih izpadov ne sme podcenjevati, sploh ko pridejo s strani mladih, ki najbrž niti ne vedo, kaj so komajda izustili. Tukaj ne govorimo o vrhunskem športu, kjer je napetost lahko zelo visoka, ampak o amaterskih ligah, v katerih športniki nastopajo le iz užitka in želji po zabavi. Ko pa spoštovanje do nasprotnika zmanjka, zmanjka tudi najbolj osnovni fair-play.