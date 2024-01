RYANAIR V RONKAH: Zmagovita karta, ki je ne gre zapraviti

Dejstvo, da bo ronško letališče baza družbe Ryanair, je nedvomno pomembna pridobitev za celo ozemlje. Investicija deželne vlade, ki bo državi letno odštevala 2,5 milijona evrov, lahko potencialno prinese bistveno več, tako zaradi novih delovnih mest in službenih priložnosti, kot tudi glede povečanja turistične privlačnosti FJK, začenši s Trstom in Gorico, ki bo tako v letu 2025, ko bo z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture, še lažje in ceneje dostopna. Povečanje števila letov in destinacij prinaša številne koristi tudi ljudem, ki prebivajo na tem območju in radi potujejo. Kdor redno uporablja letala nizkocenovne družbe Ryanair, se lahko po eni strani pritožuje, ker letalsko podjetje rado vključuje nove plačljive »dodatke«, od prtljage do izbire sedeža, kar so nato posnele tudi številne »nenizkocenovne« družbe, po drugi strani bi bilo hinavsko, ko bi ne napisali, da je irski letalski prevoznik zelo zanesljiva družba. Leti so skoraj vedno točni, nevšečnosti je relativno malo.

Nimamo gotovosti, da bo Trieste Airport večno baza Ryanaira, saj bo družba najbrž sproti preverjala, ali je investicija donosna. Zagotovo je pomoč, ki jo Dežela FJK nudi z javnim denarjem, dobrodošla in pravi magnet za irsko podjetje. Ravno tako pa lahko naši kraji postanejo magnet za številne turiste in poslovneže. Dejstvo, da se bo lahko iz Trsta tudi ob »pametnih urah« poletelo v kako pomembno evropsko mesto, odpira neverjetne priložnosti. Ravno tako bo za vse »popotnike« iz teh krajev, tudi iz sosednje Slovenije, več kot dobrodošlo, da bodo lahko leteli v evropska velemesta, kakršna so London, Berlin, Pariz, Barcelona in Dublin z letališča, ki je oddaljeno le nekaj kilometrov. Za pot do njega pa ni treba odšteti preveč denarja za (prometno) avtocesto, gorivo ali parkirišče v primerjavi npr. z dosedanjo skorajda edino alternativo, ki so jo predstavljale Benetke oziroma Treviso. Ravno letališče Antonio Canova v Trevisu je jasen pokazatelj, kaj lahko doprinese Ryanair. Od šestdesetih do polovice devetdesetih let prejšnjega stoletja je namreč bilo le majhno vojaško letališče. Ryanair je nato svoj prvi let za London uvedel leta 1998, preporod letališča pa se je začel v bistvu leta 2006 predvsem po zaslugi irskega nizkocenovnika, ki še vedno upravlja skoraj vse lete iz in v Treviso. Številke so jasne: leta 2006 je skozi to letališče potovalo 1.340.874 potnikov, številka pa je leta 2018 narasla na rekordnih 3.308.955 potnikov. Pretok ljudi se je v 20 letih več kot podvojil. V Ronkah imajo zdaj v rokah zmagovito karto, ki je ne smejo zapraviti.