SLOVENIJA: Športna država

Furlanija - Julijska krajina šteje okrog 1,2 milijona prebivalcev. Veneto skoraj štiri. Slovenija pa (zaokroženo) dva. Glede na športne uspehe pa Slovenci prekašajo skoraj vse sosede. Dva odlična košarkarja v severno-ameriški ligi NBA. Številni nogometaši v italijanski nogometni Serie A (Iličić in Handanović). V teh dneh pa sta »vroča« predvsem kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar. Na italijanski državni televiziji Rai 2 je na novinarsko vprašanje »Kako si razlagate uspehe slovenskih športnikov?« odgovoril športni vodja kolesarske ekipe UAE Emirates in nekdanji kolesar Giuseppe Saronni: »Poglobil sem se v slovensko realnost in sem spoznal, da posvečajo v Sloveniji športni vzgoji veliko pozornosti in pomembnosti. V šolah namreč testirajo otroke in jim nato predlagajo, s katerim športom bi se lahko ukvarjali. Pri nas pa ni tako. Športna vzgoja je na naših (italijanskih) šolah večkrat le moteč predmet.«

Slovenija je tudi ena izmed redkih držav na svetu, ki ima dan športa. Tega bomo v deželi na sončni strani Alp (prvič) obeleževali 23. septembra. Slovenija se bo s tem pridružila sedmim državam, ki imajo praznik športa. To so še Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska. Poslanci državnega zbora so 18. junija letos s 74 glasovi za in enim proti podprli nov praznik. Ta se bo od letos naprej obeleževal na dan, ko so športniki samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju prvič prejeli zlata olimpijska odličja. Priborili so si jih veslaški dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju. V zlato knjigo slovenskega športa bi se lahko vpisala tudi prihajajoča nedelja, 20. septembra, ko se bo zaključil francoski Tour.