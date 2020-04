SPREHOD: Kdor hoče vse takoj ...

Predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je v torek zvečer imel kar nekaj dela, saj je moral prek Twitterja številnim pojasnjevati, da v naši deželi ne velja okrožnica italijanskega notranjega ministrstva, po kateri lahko starši oziroma le en starš spremi otroka na kratek sprehod v neposredni bližini doma. To pa mora biti izjema, ne pravilo, je sinoči pojasnil premier Giuseppe Conte in dodal, da velja pravzaprav obraten primer, in sicer, da lahko otrok spremi starša v trgovino, da tako ne ostane brez spremstva doma. Kot smo včeraj napisali, smernice notranjega ministrstva ne veljajo v deželah, v katerih so vlade sprejele dodatne omejitve. Med temi je FJK, kjer so se odločili za ene najstrožjih ukrepov, saj noben sprehod ni dovoljen, če ga ne upravičujejo nujni razlogi.

Notranje ministrstvo je sicer objavilo okrožnico, da bi tako ugodilo številnim staršem. Ti so se v prejšnjih dneh pritoževali, da potrebujejo predvsem otroci nekaj minut oziroma uro »svežega zraka«. To nujo je izpostavil tudi marsikateri strokovnjak, češ da sprehod pozitivno učinkuje na zdravje, predvsem najmlajših. Če je kdo namigoval, da bi lahko tudi naša dežela rahlo omilila odredbo, ga je sam Fedriga »utišal« v sredo popoldan v neposrednem prenosu na državni televiziji La7. »V naši deželi do 3. aprila velja odredba, ki prepoveduje tako tek kot sprehode z otroki, tudi v neposredni bližini doma. Odredbo pa nameravamo podaljšati. Edina izjema so invalidni otroci, ki imajo zdravniško potrdilo, ki potrjuje, da iz zdravstvenih razlogov potrebujejo sprehod. Zavedam se, da ljudje veliko žrtvujejo, zdravje pa mora biti na prvem mestu,« je povedal Fedriga in se nato pohvalil, da so v deželi sprejeli drastične ukrepe – kot je bilo npr. zaprtje šol –, ko v FJK še ni bilo potrjenega primera okužbe s koronavirusom. Številke, ki jih beležijo pri nas, mu dajejo zaenkrat prav, saj so ga v včerajšnjo oddajo Tagadà povabili tudi zaradi tega, ker je Furlanija - Julijska krajina ena najmanj prizadetih dežel v Italiji.

Sicer je okrožnica notranjega ministrstva sprožila kar nekaj nelagodja pri številnih predsednikih dežel in županih občin v Italiji, češ da ni še napočil čas za omilitev ukrepov. Seveda je nastala tudi politična debata in posledična delitev na »zagovornike sprehoda« in »zagovornike ostajanja doma«. »V vojni ne potrebujemo teka in sprehodov,« je povedal marsikdo in še enkrat spomnil na dramatičnost teh tednov. Guvernerji in župani vedo, da so sprehodi – ob upoštevanju varnostnih pravil – in svež zrak seveda zdravi, bojijo pa se, da bi lahko marsikdo »zlorabljal« dovoljenje oziroma omilitev ter da bi se ljudje spet množično navalili na ulice. Skrbi jih tudi, da bi na tak način vlada posredovala varljivo sporočilo, da se stanje že počasi vrača k normalnosti. Marsikdo – tudi v naši deželi – je včeraj namreč navdušeno pozdravil okrožnico ministrstva, nekateri spletni uporabniki pa so – neupravičeno – samemu Fedrigi prek Twitterja brez nikakršne pravne podlage razlagali, da velja ministrska okrožnica, ne pa deželna odredba. Skrb županov in guvernerjev je torej upravičena, saj so Italijani – sicer manjšina – že v preteklih tednih dokazali, kako zahtevno je upoštevanje navodil oziroma zakonov. Naj vsi enkrat za vselej razumemo, da je socialno distanciranje vse do prihoda cepiva najmočnejše in edino orožje, ki ga imamo proti koronavirusu. Ko bomo epidemijo premagali, pa se bomo lahko vsi odpravili na tek in sprehod, ob katerem bomo uživali kot nikoli prej. Do takrat pa se moramo sprijazniti z dejstvom, da bo treba na »povratek k normalnosti« počakati še nekaj časa. Nihče ne ve, koliko. Vemo pa, da kdor hoče vse takoj, bo tokrat le vse zakasnil.