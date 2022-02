2Cellos ponovno v nabrežinskem kamnolomu

Duo 2Cellos, ki ga sestavljata svetovno znana glasbenika Luka Šulić in Stjepan Hauser, je ponovno posnel videospot v nabrežinskem kamnolomu.

Danes sta skladbo Eda Sheerana Castle On The Hill objavila na svojem Youtube kanalu, kuliso pa jima je tudi tokrat delal nabrežinski kamnolom.

Po lanskoletnem težko pričakovanem izidu novega albuma Dedicated, s katerim je dvojec proslavil 10-letnico skupnega delovanja, sta danes izdala njegovo razširjeno izdajo.

Ta vključuje tri popolnoma nove bonus skladbe: »Castle On The Hill« Eda Sheerana, ganljivo balado »Yesterday« Beatlesov in epsko »Castle Of Glass« od Linkin Parka. Album prihaja tik pred začetkom njune zadnje svetovne turneje, tekom katere se bosta med drugim ustavila tudi v Sloveniji.