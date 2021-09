500 gostov v petih dneh

Penelopa, Ariadna in Kirka bodo prve nagovorile udeležence letošnjega knjižnega festivala Pordenonelegge in to s treh različnih lokacij. V tem sta zaobjeti dve od poglavitnih značilnosti letošnje izvedbe, ki bo potekala od danes do nedelje: pozornost, ki jo organizatorji v smislu »arheologije prihodnosti« namenjajo klasični literaturi, in geografska širitev prireditve, ki je že lani zaobjela občine (nekdanje) pordenonske pokrajine. Letos sta k festivalu pristopila še Trst in Lignano, od tam se bosta na otvoritveni dan oglasili Penelopa in Ariadna: prvo bo v prostorih Eataly na tržaškem nabrežju utelesila Teresa Saponangelo, protagonistka na beneški Mostri pravkar nagrajenega filma Paola Sorrentina. Ariadni bo na panoramski terasi v Lignanu svoj glas posodila igralka Iaia Forte. Tretja, osrednja slovesnost bo potekala v pordenonskem gledališču Verdi, kjer bodo besedo dali Kirki, Homerju in Vergilu.

Otvoritvene slovesnosti bodo potekale istočasno (jutri ob 18.30) na vseh treh lokacijah in tudi v spletni povezavi, vsaj kar zadeva začetni uradni del. Marsikateri dogodek si bo namreč letos, ko koronavirus neizbežno pogojuje število razpoložljivih mest, mogoče ogledati tudi na festivalski spletni televiziji oziroma na YouTube kanalu festivala. Ker knjižna prireditev vzbuja vse večje zanimanje po svetu, bo letos, po navedbi organizatorjev, preko spletne TV Pordenonelegge z njo povezanih tudi več kot 50 Inštitutov za italijansko kulturo, razsejanih po svetu.

Za začetek nekaj številk: od danes do nedelje, 19. septembra, se pravi v petih dneh, se bo v sklopu festivala zvrstilo nad 250 dogodkov, na katerih se bo predstavilo okrog 500 predstavnikov sodobne literarne scene. V tem nepreglednem seznamu gostov (s pomočjo abecednega iskanja na strani www.pordenonelegge.it se sicer ni težko znajti) velja izpostaviti vsaj nekatere, za katere vlada še posebno zanimanje. Baskovski pisatelj Fernando Aramburu bo v petek ob 18. uri v pordenonskem gledališču Verdi prejel nagrado zgodovina v romanu, podelitvi in pogovoru z avtorjem svetovne uspešnice Patria bo mogoče v neposrednem prenosu slediti tudi na festivalski TV. Napovedani Nobelov nagrajenec, Japonec Kazuo Ishiguro, zaradi proticovidnih omejitev ne bo pripotoval v Pordenon, se bo pa z njim povezal v soboto ob 15.30 (posnetek bo festivalska TV predvajala dan kasneje ob 10. uri).